Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 3/8-7/8, tỷ lệ cao nhất 100%

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 29 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 3/8/2026 - 7/8/2026, mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 1%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP Cơ khí Phổ Yên (MCK: FBC, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/8/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam (MCK: FCM, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 1%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 100 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/8/2026.

Ảnh minh họa: Vietcap

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp điển hình chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này, có thể kể đến như: CTCP Cao su Tây Ninh (MCK: TRC, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 3/8/2026.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ, MCK: DPM, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/8/2026.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, MCK: PLX, sàn HoSE) chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 12%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/8/2026.

CTCP Viễn thông VTC (MCK: VTC, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 5,2%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 520 đồng. Đồng thời trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 17:3, tức cổ đông sở hữu 17 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/8/2026.

CTCP Vinhomes (MCK: VHM, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/8/2026.