Ngày 24/11/2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam, rơi vào thứ Ba. Đây là năm đầu tiên ngày này được áp dụng theo quy định mới, bên cạnh chính sách nghỉ làm hưởng nguyên lương dành cho người lao động. Dịp này, nhiều trường đại học, cao đẳng đã công bố kế hoạch học tập riêng.

Theo thông báo của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), viên chức, người lao động, giảng viên và người học của trường được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Sáu (20/11) đến hết thứ Ba (24/11). Nhà trường bố trí hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang thứ Bảy (28/11). Sinh viên trở lại học tập bình thường từ ngày 25/11 và thực hiện thời khóa biểu ngày 28/11 theo kế hoạch.

Tương tự, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng cho toàn thể sinh viên, giảng viên và nhân viên nghỉ 5 ngày, từ 20/11 đến hết 24/11. Hoạt động học tập và làm việc trở lại từ ngày 25/11. Các khoa, viện chịu trách nhiệm sắp xếp lịch học bù và thông báo những điều chỉnh về lịch học, lịch thi đến sinh viên.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) cũng áp dụng lịch nghỉ 5 ngày, từ 20/11 đến hết 24/11. Sinh viên trở lại học theo thời khóa biểu từ ngày 25/11. Riêng những sinh viên đang thực tập tại cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện thực hiện theo kế hoạch của đơn vị tiếp nhận và nhà trường.

Lịch nghỉ của sinh viên được thực hiện theo kế hoạch đào tạo và thông báo riêng của từng trường (Ảnh minh họa)

Một số trường khác chỉ cho sinh viên nghỉ đúng ngày 24/11, có thể kể đến Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Thủy lợi... Với các lớp có lịch học trùng ngày nghỉ, giảng viên sẽ chủ động bố trí lịch giảng bù theo kế hoạch của từng trường.

Ở khối cao đẳng, Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM thông báo học sinh, sinh viên nghỉ một ngày 24/11 và trở lại học tập bình thường từ 25/11. Trong khi đó, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn bố trí nghỉ hai ngày 23 và 24/11, bên cạnh ngày nghỉ riêng dịp 20/11.

Không phải trường nào cũng cho sinh viên nghỉ học hoàn toàn. Tại Hà Nội, Trường Đại học Thương mại lựa chọn chuyển các lớp học trực tiếp trong ngày 23/11 sang hình thức trực tuyến trên Microsoft Teams. Quy định áp dụng với các lớp thuộc hệ chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo quốc tế có lịch học trực tiếp vào ngày này. Thời gian và ca học được giữ nguyên theo thời khóa biểu.

Như vậy, lịch học dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay có sự khác biệt giữa các cơ sở đào tạo. Trong khi một số trường kết hợp ngày nghỉ 24/11 với dịp 20/11 để bố trí kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, nhiều trường chỉ nghỉ đúng ngày 24/11 hoặc điều chỉnh hình thức học tập.

Cần lưu ý, lịch nghỉ của sinh viên được thực hiện theo kế hoạch đào tạo và thông báo riêng của từng trường, không đồng nhất trên toàn quốc. Sinh viên nên theo dõi thông tin từ nhà trường, khoa và giảng viên phụ trách để cập nhật lịch học bù, lịch thi hoặc những thay đổi liên quan.

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