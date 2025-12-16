Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 65 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2026, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện.

Năm 2026, Tết Dương lịch (ngày 1/1) vào thứ Năm. Do đó, giáo viên và học sinh các cấp sẽ nghỉ 1 ngày vào thứ Năm (1/1/2026) và đi học bình thường trở lại vào thứ Sáu (2/1/2026). Theo Bộ Luật Lao động, giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ.

Một số địa phương có thể xem xét cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1 để nối dài kỳ nghỉ cuối tuần thành 4 ngày, nhưng điều này không bắt buộc và phải có thông báo riêng từ Sở GD&ĐT.

Nhiều trường đại học trên toàn quốc dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên, cán bộ, giảng viên. Trong đó, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho học sinh nghỉ nhiều nhất đến 30 ngày. Hai trường cho học sinh nghỉ 28 ngày là trường Đại học Công thương TP.HCM và trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Đa phần các trường còn lại cho học sinh nghỉ 14 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của các trường cụ thể như sau:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ 1 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3/2026 30 ngày 2 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày 3 Đại học Nông lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày 4 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2-1/3/2026 22 ngày 5 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 6 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày 8 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 9 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày 10 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 11 Đại học Đại Nam 9/2-22/2/2026 14 ngày 12 Đại học CMC 11/2-24/2/2026 14 ngày 13 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 14 Đại học Hùng Vương 8/2-1/3/2026 22 ngày 15 Đại học Tài chính - Marketing 9/2-22/2/2026 14 ngày 16 Đại học Nha Trang 9/2-28/2/2026 20 ngày 17 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 18 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 19 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3/2026 22 ngày 20 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày 21 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 22 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2/2026 14 ngày 23 Đại học Quy Nhơn 9/2-1/3/2026 21 ngày 24 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3/2026 14 ngày 25 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày 26 Đại học Duy Tân 9/2-25/2/2026 17 ngày 27 Đại học Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 28 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2-1/3/2026 21 ngày 29 Đại học Mở Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 30 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày 31 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2-27/2/2026 19 ngày 32 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày 33 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày 34 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày 35 Đại học Thủy lợi 9/2-22/2/2026 14 ngày 36 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày 37 Đại học Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày 38 Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) 9/2-1/3/2026 21 ngày 39 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 40 Đại học Thăng Long 12/2-25/2/2026 14 ngày 41 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 42 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2-1/3/2026 21 ngày 43 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2-28/2/2026 13 ngày 44 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày 45 Đại học Văn Lang 9/2-1/3/2026 21 ngày 46 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 47 Đại học Đồng Nai 9/2-1/3/2026 21 ngày 48 Đại học Đà Nẵng 9/2-22/2/2026 14 ngày 49 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày 50 Đại học Thương Mại 10/2-23/2/2026 14 ngày

51 Đại học Ngoại thương 9/2-1/3/2026 21 ngày 51 ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐH Quốc gia Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 52 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội 9/2-24/2/2026 16 ngày 53 Trường ĐH Lâm nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày 54 Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 9/2-22/2/2026 14 ngày 55 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày

56 Trường Đại học Gia Định 9/2-1/3/2026 21 ngày 57 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày 58 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày

59 Đại học Kinh tế TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày 60 Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 61 Học viện Hành chính và Quản trị công (tại TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày 61 Đại học Mở TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày