Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 65 trường đại học, có trường nghỉ 1 tháng

16-12-2025 - 10:32 AM | Sống

65 trường đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, nhiều trường bố trí cho sinh viên nghỉ trọn 1 tháng.

Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2026, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện.

Năm 2026, Tết Dương lịch (ngày 1/1) vào thứ Năm. Do đó, giáo viên và học sinh các cấp sẽ nghỉ 1 ngày vào thứ Năm (1/1/2026) và đi học bình thường trở lại vào thứ Sáu (2/1/2026). Theo Bộ Luật Lao động, giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ.

Một số địa phương có thể xem xét cho học sinh nghỉ thêm ngày 2/1 để nối dài kỳ nghỉ cuối tuần thành 4 ngày, nhưng điều này không bắt buộc và phải có thông báo riêng từ Sở GD&ĐT.

Nhiều trường đại học trên toàn quốc dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên, cán bộ, giảng viên. Trong đó, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho học sinh nghỉ nhiều nhất đến 30 ngày. Hai trường cho học sinh nghỉ 28 ngày là trường Đại học Công thương TP.HCM và trường Đại học Nông lâm TP.HCM. Đa phần các trường còn lại cho học sinh nghỉ 14 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của các trường cụ thể như sau:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ
1 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3/2026 30 ngày
2 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày
3 Đại học Nông lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày
4 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2-1/3/2026 22 ngày
5 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
6 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày
8 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
9 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày
10 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
11 Đại học Đại Nam 9/2-22/2/2026 14 ngày
12 Đại học CMC 11/2-24/2/2026 14 ngày
13 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
14 Đại học Hùng Vương 8/2-1/3/2026 22 ngày
15 Đại học Tài chính - Marketing 9/2-22/2/2026 14 ngày
16 Đại học Nha Trang 9/2-28/2/2026 20 ngày
17 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
18 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
19 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3/2026 22 ngày
20 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày
21 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
22 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2/2026 14 ngày
23 Đại học Quy Nhơn 9/2-1/3/2026 21 ngày
24 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3/2026 14 ngày
25 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày
26 Đại học Duy Tân 9/2-25/2/2026 17 ngày
27 Đại học Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
28 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2-1/3/2026 21 ngày
29 Đại học Mở Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
30 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày
31 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2-27/2/2026 19 ngày
32 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày
33 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày
34 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày
35 Đại học Thủy lợi 9/2-22/2/2026 14 ngày
36 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày
37 Đại học Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày
38 Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) 9/2-1/3/2026 21 ngày
39 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
40 Đại học Thăng Long 12/2-25/2/2026 14 ngày
41 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
42 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2-1/3/2026 21 ngày
43 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2-28/2/2026 13 ngày
44 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày
45 Đại học Văn Lang 9/2-1/3/2026 21 ngày
46 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
47 Đại học Đồng Nai 9/2-1/3/2026 21 ngày
48 Đại học Đà Nẵng 9/2-22/2/2026 14 ngày
49 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày
50 Đại học Thương Mại 10/2-23/2/2026 14 ngày
51 Đại học Ngoại thương 9/2-1/3/2026 21 ngày
51 ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐH Quốc gia Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
52 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội 9/2-24/2/2026 16 ngày
53 Trường ĐH Lâm nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày
54 Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 9/2-22/2/2026 14 ngày
55 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
56 Trường Đại học Gia Định 9/2-1/3/2026 21 ngày
57 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày
58 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày
59 Đại học Kinh tế TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày
60 Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
61 Học viện Hành chính và Quản trị công (tại TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày
61 Đại học Mở TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
62 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 9/2-1/3/2026 21 ngày
63 Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2 - TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày
64 Đại học Hoa Sen 9/2-22/2/2026 14 ngày
65 Đại học Tài nguyên môi trường 9/2-27/2/2026 19 ngày

Theo Lệ Thu/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5 công thức thanh lọc đường ruột, đẹp da: Mỗi ngày ăn 1 món sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh suốt mùa đông

5 công thức thanh lọc đường ruột, đẹp da: Mỗi ngày ăn 1 món sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh suốt mùa đông Nổi bật

Cảnh tượng về đêm ở một trường đại học Bắc Kinh, nhiều người tò mò nhận xét: "Họ cũng làm như vậy ư?"

Cảnh tượng về đêm ở một trường đại học Bắc Kinh, nhiều người tò mò nhận xét: "Họ cũng làm như vậy ư?" Nổi bật

Bác lao công quét đường nhặt được bọc tiền 1,4 tỷ, đứng canh bên vỉa hè suốt 3 tiếng giữa đêm đông

Bác lao công quét đường nhặt được bọc tiền 1,4 tỷ, đứng canh bên vỉa hè suốt 3 tiếng giữa đêm đông

10:16 , 16/12/2025
Bé trai 12 tuổi "phổi trắng xóa” chỉ sau 1 ngày mắc cúm: Cách phát hiện sớm cúm nặng ở trẻ

Bé trai 12 tuổi "phổi trắng xóa” chỉ sau 1 ngày mắc cúm: Cách phát hiện sớm cúm nặng ở trẻ

10:15 , 16/12/2025
Con khóc ngằn ngặt cả đêm, tôi cầu xin giúp việc quay lại hứa tăng thêm 10 triệu/tháng thì nhận 1 câu xanh rờn

Con khóc ngằn ngặt cả đêm, tôi cầu xin giúp việc quay lại hứa tăng thêm 10 triệu/tháng thì nhận 1 câu xanh rờn

10:03 , 16/12/2025
Chân dung nữ giám đốc đầu tiên của ĐHQG TPHCM

Chân dung nữ giám đốc đầu tiên của ĐHQG TPHCM

09:55 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên