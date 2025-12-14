Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, học sinh các cấp tại Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày, vào thứ Năm, ngày 1/1/2026.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, học sinh, giáo viên sẽ nghỉ 5 ngày chính thức theo quy định chung, gồm một ngày trước Tết và bốn ngày sau Tết, bắt đầu từ thứ hai ngày 16 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Tuy nhiên, trước và sau kỳ nghỉ Tết đều là cuối tuần, nên học sinh có thể nghỉ nhiều nhất 9 ngày, nếu không phải đi học sáng thứ bảy.

Lịch nghỉ áp dụng cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Bính Ngọ nhiều nhất 9 ngày. (Ảnh minh hoạ: Tienphong)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường thông báo đầy đủ lịch nghỉ tới học sinh và phụ huynh; đồng thời xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, đảm bảo tiến độ chương trình trước và sau kỳ nghỉ.

Trong thời gian nghỉ Tết, học sinh được khuyến khích sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động lành mạnh cùng gia đình và tuân thủ quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Căn cứ điều kiện thực tế, các trường quan tâm, chăm lo đời sống của giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thăm hỏi gia đình thuộc diện chính sách; tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường cần nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, đảm bảo hoạt động giáo dục diễn ra bình thường.

Thông tin cụ thể về lịch học trở lại sẽ được các trường thông báo trực tiếp tới học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm và các kênh của nhà trường.