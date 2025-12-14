Một phường ở TPHCM yêu cầu rà soát liên quan đến dự án "Nuôi em"

Ngày 13-12, Công an phường An Phú, TPHCM có công văn gửi đến các tổ cảnh sát khu vực và Ban điều hành khu phố về việc rà soát, báo cáo vụ việc liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em".

Theo công văn này, Công an phường An Phú đề nghị Ban điều hành 7 khu phố phối cùng tổ cảnh sát khu vực tiến hành rà soát, báo cáo các vụ việc, nguồn tin, tin báo có liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn quản lý.

Dự án thiện nguyện "Nuôi em" lùm xùm trên mạng

Giao tổ cảnh sát khu vực chủ trì, tham mưu trưởng Công an phường báo cáo kết quả về phòng PC02, Công an TPHCM theo quy định.



Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư phường An Phú xác nhận đã nắm được công văn nói trên.

Theo bà Hiền, qua báo cáo của công an phường, việc rà soát liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn là theo chỉ đạo của Công an TPHCM.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, Dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập hơn 10 năm trước, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao.



Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch gây xôn xao dư luận. Ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản của dự án dự kiến trong 15 ngày, từ 22 giờ ngày 7-12.

