Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết kiệm kiểu này càng lâu càng nghèo

14-12-2025 - 13:59 PM | Sống

Nghe hợp lý, nhưng đây chính là kiểu tiết kiệm càng duy trì lâu thì ví tiền càng teo lại.

Nhiều người trẻ không nghèo vì tiêu hoang mà nghèo vì quá tin rằng mình đang tiết kiệm. Thói quen phổ biến nhất là luôn chọn phương án rẻ nhất: đồ rẻ thì mua, có khuyến mãi thì chốt, miễn là ít tiền ở thời điểm trả. Nghe hợp lý, nhưng đây chính là kiểu tiết kiệm càng duy trì lâu thì ví tiền càng teo lại.

Vấn đề nằm ở chỗ đồ rẻ hiếm khi đi kèm tuổi thọ dài. Một món giá thấp thường đồng nghĩa với chất lượng thấp, nhanh hỏng, nhanh phải thay. Lúc mua bạn chỉ mất vài chục nghìn, nhưng sau vài tháng lại tiếp tục mua lần nữa. Khi các khoản chi nhỏ này lặp đi lặp lại, tổng tiền bạn bỏ ra trong một năm luôn cao hơn rất nhiều so với việc mua một món bền ngay từ đầu.

Tiết kiệm kiểu này càng lâu càng nghèo- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nguy hiểm hơn, kiểu tiết kiệm này tạo ra cảm giác an tâm giả tạo. Bạn nghĩ mình đã mua rẻ rồi nên không cần soi lại chi tiêu, không cần tính chi phí dài hạn, càng dễ “xuống tiền” cho những món rẻ tiếp theo. Sale rẻ là mua, đồ rẻ là lấy, nhà thì đầy những món lặt vặt nhưng chẳng món nào dùng được lâu. Tiền không mất một lần lớn, mà rỉ ra từng chút mỗi ngày.

Thực tế rất đơn giản: người mua rẻ thường tốn nhiều hơn người mua đắt. Một món dùng được một năm luôn rẻ hơn bốn món chỉ dùng được ba tháng. Nguyên tắc này đúng với đồ bếp, đồ điện, quần áo, giày dép, thậm chí cả những khoản chi sinh hoạt hằng ngày. Khi bạn chỉ nhìn vào giá mua mà bỏ qua số lần phải mua lại, bạn đang tự đẩy mình vào vòng lặp tiêu tiền không lối thoát.

Muốn tiết kiệm thật sự, cần đổi cách nghĩ. Tiết kiệm không phải là trả ít tiền nhất ở thời điểm mua, mà là giảm số lần phải chi tiền trong tương lai. Mua đúng món, dùng lâu, ưu tiên chất lượng cho những thứ sử dụng mỗi ngày và tính chi phí theo thời gian sử dụng mới là cách giữ tiền hiệu quả.

Tiết kiệm không sai. Nhưng nếu tiết kiệm bằng cách luôn chọn cái rẻ nhất, bạn đang đánh đổi sự an tâm ngắn hạn bằng cái giá dài hạn. Và đó là lý do vì sao có những người tiết kiệm suốt nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn không dư được đồng nào.

Nhắn tin qua Zalo vào 3 thời điểm này là biểu hiện của EQ thấp

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp

Tìm ra "nữ thần điền kinh" Việt Nam tại SEA Games: Tài năng có thừa, bụng 6 múi săn chắc, chân còn dài thẳng thắp Nổi bật

Đi làm shipper mà về quê “nổ” làm giám đốc: Sự thật hé lộ qua tờ thanh toán tiệc tất niên

Đi làm shipper mà về quê “nổ” làm giám đốc: Sự thật hé lộ qua tờ thanh toán tiệc tất niên Nổi bật

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh Hà Nội

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh Hà Nội

13:59 , 14/12/2025
Một phường ở TPHCM yêu cầu rà soát liên quan đến dự án "Nuôi em"

Một phường ở TPHCM yêu cầu rà soát liên quan đến dự án "Nuôi em"

13:47 , 14/12/2025
Từng cố thủ 10 năm để đòi 56 tỷ đồng đền bù đất, chủ căn nhà 30m² giờ bật khóc thừa nhận: “Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này”

Từng cố thủ 10 năm để đòi 56 tỷ đồng đền bù đất, chủ căn nhà 30m² giờ bật khóc thừa nhận: “Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này”

13:41 , 14/12/2025
5 loại rau sống dễ “ôm ổ ký sinh trùng”, hay ăn lẩu và gỏi càng nguy hiểm

5 loại rau sống dễ “ôm ổ ký sinh trùng”, hay ăn lẩu và gỏi càng nguy hiểm

13:23 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên