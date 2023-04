Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 10/4

Tin doanh nghiệp

BMP - CTCP Nhựa Bình Minh - Trong năm 2023, Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 6.357 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến 651 tỷ đồng, giảm 6,2% so với năm trước. Ngoài ra, Công ty còn dự kiến đầu tư 55 tỷ đồng trong năm 2023.

Về cổ tức, năm 2022, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức 84% bằng tiền mặt. Trong đó, đã tạm ứng 31% và còn lại 53% chưa thực hiện.

VGG – CTCP May Việt Tiến - Năm 2023 May Việt Tiến đặt mục tiêu đạt 8.030 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 5% so với doanh thu đạt được năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, giảm 96% so cùng kỳ.

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu 5.120 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận dự kiến 1.130 tỷ đồng, tăng 0,4% so với thực hiện trong năm 2022.

DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Ngày 13/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 14/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/4/2023.

RIC - CTCP Quốc tế Hoàng Gia - Sang năm 2023, RIC dự kiến trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh với gần 10,5 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng) - gấp hơn 2 lần thực hiện của năm 2022; lợi nhuận sau thuế phấn đấu mức 1,545 triệu USD (khoảng 36,5 tỷ) - gấp 2,6 lần số lỗ hơn 60 tỷ của cùng kỳ.

UDC - CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu - Ngày 6/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có công văn gửi UIC về việc cổ phiếu UDC rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc. Nguyên nhân do, kinh doanh thua lỗ ba năm liên tiếp.

HAI - CTCP Nông dược HAI - Ngày 6/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có công văn về việc cổ phiếu HAI rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc. Nguyên nhân do, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch trước đó.

CMC - CTCP Đầu tư CMC – Đã thông qua phương án phát hành hơn 456.000 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10 : 1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Bà Phạm Thị Cẩm Vân, em dâu bà Đinh Thị Kiều Trang – Thành viên Ban kiểm soát đã bán toàn bộ 100.000 cổ phiếu PLX sở hữu trong ngày 05/4 theo phương thức khớp lệnh.

TGG - CTCP Louis Capital - Bà Ngô Kim Thoa, chị của ông Ngô Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ 350.000 cổ phiếu TGG sở hữu, tỷ lệ 1,28% trong ngày 05/4 theo phương thức thỏa thuận.

Ở chiều ngược lại, ông Tuấn cũng đã mua vào 350.000 cổ phiếu TGG trong ngày 05/4 theo phương thức trên.

HAG - CTCP Hoàng Anh Gia Lai - Ông Đoàn Nguyên Thịnh, em của ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ hơn 488.000 cổ phiếu HAG sở hữu từ ngày 23/3 đến 06/4 theo phương thức khớp lệnh.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCG - Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - CTCP Đầu tư Pacific Holdings, Công ty mẹ đăng ký bán 19,9 triệu cổ phiếu VCG từ ngày 12/4 đến 11/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, Pacific Holdings sẽ giảm sở hữu tại VCG xuống còn hơn 253,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 52,1%.

Trước đó, tổ chức trên cũng đã bán ra 19,6 triệu cổ phiếu VCG từ ngày 31/3 đến 06/4.

LPB - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank - Ông Dương Công Đoàn, anh của ông Dương Công Toàn – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán hơn 3,8 triệu cổ phiếu LPB từ ngày 12/4 đến 11/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Dự kiến giao dịch thành công, ông Đoàn sẽ giảm sở hữu tại LPB xuống còn 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,578%.

SAV - CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex - Công ty E-land Asia Holdings Pte.Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua hơn 953.000 cổ phiếu SVA từ ngày 13/4 đến 12/5 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại SVA lên hơn 8,55 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 46,56%.