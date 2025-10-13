Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/10/2025

Tin doanh nghiệp

HMS - CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh: Ngày 24/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 21/11/2025.

ELC - Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom: Ngày 20/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

STH - CTCP Phát hành sách Thái Nguyên: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Vinh đã mua 1.969.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.969.500 CP (tỷ lệ 10,1%). Giao dịch diễn ra từ 3/9/2025 đến 02/10/2025.

HNF - CTCP Thực phẩm Hữu Nghị: Bà Thái Lan Anh đã bán 1.621.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 150.000 CP (tỷ lệ 0,5%). Giao dịch diễn ra từ 7/10 đến 9/10/2025. Bà Lan Anh là em ruột Trưởng Ban kiểm soát Thái Anh Tuấn.

HNF - CTCP Thực phẩm Hữu Nghị : Công ty TNHH một thành viên DNA Holding đã mua 1.621.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 17.031.325 CP (tỷ lệ 56,77%). Giao dịch diễn ra từ 7/10 đến 9/10/2025.

QPH - CTCP Thủy điện Quế Phong: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Thái Hưng đã bán 33.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.300.000 CP (tỷ lệ 7%). Giao dịch diễn ra từ 8/9 đến 6/10/2025.

VE9 - CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9: Bà Vũ Thị Thu Trang đã bán 1.440.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 193.832 CP (tỷ lệ 1,61%), không còn là cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra trong phiên 01/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PTO - CTCP Dịch vụ- Xây dựng Công trình Bưu điện : Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đăng ký bán 360.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/10/2025 đến ngày 10/11/2025.

HD6 - CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Đinh Ngọc Linh đăng ký bán 47.421 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/10/2025 đến ngày 11/11/2025.

HD6 - CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội: Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú đăng ký mua 31.381 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/10/2025 đến ngày 11/11/2025. Bà Tú là vợ Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Đinh Ngọc Linh.