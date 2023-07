Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/7

Tin doanh nghiệp

HND - CTCP Nhiệt điện Hải Phòng - Quý II/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.366,4 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí HND ghi lãi 181 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 35,3% so với quý II/2022.

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần HND đạt 5.937,6 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước, song do giá vốn tăng cao, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm đến 64% so với nửa đầu năm 2022, đạt 191 tỷ đồng.

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn Tổng công ty của PV Power đạt 8.310 triệu kWh, đạt 107% kế hoạch. Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 16.567 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch.

DTG - Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - Ngày 12/7/2023, Cổ phiếu DTG chính thức chuyển sàn từ UPCoM sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Năm 2023, kế hoạch doanh thu thuần của Tipharco là 360 tỷ đồng, tăng trưởng 21%; kế hoạch lợi nhuận là 30 tỷ đồng tăng trưởng 65% so với cùng kỳ. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10% căn cứ trên vốn điều lệ mới và lợi nhuận thực đạt 2023.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội - Ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 17/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu), tương đương MBB sẽ phát hành thêm hơn 680 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

BMI - Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh - Ngày 12/7, HĐQT đã thống nhất triển khai phương án phát hành hơn 10,96 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 10:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-quý IV/2023.

HUB - CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế - Ngày 03/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 04/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương HUB sẽ phát hành thêm 3,43 triệu cổ phiếu trong đợt này.

HAP - CTCP Tập đoàn Hapaco - Ngày 12/7, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 28/7/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 23/8/2023.

ACM - CTCP Khoáng sản Á Châu - Ngày 11/7, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 24/7/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 08/8/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TNT - CTCP Tập đoàn TNT - Ông Nguyễn Bá Huấn, cá nhân có liên quan đến CTCP Tập đoàn Đầu tư Thời cơ Việt Nam – cổ đông đã bán ra 2 triệu cổ phiếu TNT trong ngày 10/7. Qua đó, giảm sở hữu tại TNT xuống còn hơn 2,29 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,5%.

Cũng trong ngày 10/7, ông Lưu Quang Minh – Tổng giám đốc của TNT đã bán ra 1,4 triệu cổ phiếu TNT theo phương thức thỏa thuận và giảm sở hữu tại TNT xuống chỉ còn 100.000 cổ phiếu.

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Liva Holdings Ltd, cổ đông lớn đã bán ra hơn 2,76 triệu cổ phiếu KDC trong ngày 07/7. Qua đó, giảm sở hữu tại KDC xuống còn hơn 10,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,94%.

TCO - CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải - Ông Đàm Mạnh Cường, cổ đông lớn đã bán ra hơn 2,78 triệu cổ phiếu TCO trong ngày 11/7. Qua đó, giảm sở hữu tại TCO xuống còn hơn 1,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,68%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ của ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu NLG từ ngày 14/7 đến 11/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Liễu sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 1 triệu cổ phiếu. Trước đó, trong hai phiên ngày 10 và 11/7, bà Liễu cũng đã bán ra hơn 210.000 cổ phiếu NLG.

HMH - CTCP Hải Minh - Bà Vũ Kim Nga, mẹ của ông Phan Trọng Long – người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HMH từ ngày 14/7 đến 11/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Nga đang nắm giữ hơn 298.000 cổ phiếu HMH, tỷ lệ 2,33%.

DBT - CTCP Dược phẩm Bến Tre - Ông Phạm Thứ Triệu, Tổng giám đốc đăng ký mua 396.000 cổ phiếu DBT từ ngày 14/7 đến 11/8 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Triệu sẽ nâng sở hữu tại DBT lên hơn 4,29 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 27,49%.