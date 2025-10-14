Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/10/2025

Tin doanh nghiệp

PBP - Công ty cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam: Ngày 27/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8,5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 850 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 6/11/2025.

NT2 - CTCP Điện Lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: Ngày 22/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 700 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 31/10/2025.

GHC - CTCP Thủy điện Gia Lai: Ngày 22/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/10/2025.

IN4 - CTCP In số 4: Ngày 23/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 18% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.800 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 30/10/2025.

E29 - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29: Ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/11/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SGD - CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM: Chủ tịch HĐQT Ngô Trọng Vinh đã bán 206.900 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 100 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra từ 26/9/2025 đến 07/10/2025.

TSD - CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO: Ông Đào Quang Hiển đã bán toàn bộ 81.300 CP, không còn là cổ đông. Giao dịch diễn ra trong phiên 08/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DCS - Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Hùng đăng ký mua 4.000.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 16/10/2025 đến ngày 31/10/2025.

VEC - Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đăng ký bán 38.529.750 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/10/2025 đến ngày 5/11/2025.

VNH - CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Sơn đăng ký mua 500.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10/2025 đến ngày 10/11/2025.

EME - CTCP Điện Cơ: Bà Nguyễn Thị Thu Hương đăng ký mua 66.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/10/2025 đến ngày 31/10/2025. Bà Hương là em ruột Giám đốc; Ủy viên HĐQT Nguyễn Duy Hải.



