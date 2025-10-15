Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/10/2025

Tin doanh nghiệp

VFR - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu: Ngày 22/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3,97% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 397 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 23/11/2025.

NJC - CTCP May Nam Định: Ngày 28/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NDP - CTCP Dược phẩm 2-9: Ủy viên HĐQT Trịnh Bích Dung đã bán 256.028 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 20.000 CP (tỷ lệ 0,18%). Giao dịch diễn ra trong phiên 08/10/2025.

NDP - CTCP Dược phẩm 2-9: Ông Trần Quyền Lễ đã mua 256.028 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 256.028 CP (tỷ lệ 2,31%). Giao dịch diễn ra trong phiên 08/10/2025. Ông Lễ là chồng Ủy viên HĐQT Trịnh Bích Dung.

TSD - CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO: Cổ đông lớn Cao Thị Thu Thủy đã mua 78.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 145.600 CP (tỷ lệ 11,43%). Giao dịch diễn ra trong phiên 08/10/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ABI - CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp: Bà Vũ Thúy Hạnh đăng ký mua 200.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/10/2025 đến ngày 14/11/2025. Bà Hạnh là vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Hải.

SVH - CTCP Thủy điện Sông Vàng: CTCP Điện Lực Trung Sơn đăng ký bán 12.747.200 CP Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 16/10/2025 đến ngày 14/11/2025.

HNP - CTCP Hanel Xốp Nhựa: Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật TOYODA NOBUO đăng ký mua 69.000 CP. CP Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 16/10/2025 đến ngày 14/11/2025.



