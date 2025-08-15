Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/8/2025

Tin doanh nghiệp

PDV - Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt: Ngày 22/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 5/9/2025.

HTV - Công ty Cổ phần Logistics Vicem: Ngày 5/9/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 3% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 300 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 25/9/2025.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VUA - CTCP Chứng khoán Stanley Brothers : Chủ tịch HĐQT Luyện Quang Thắng đã bán 300.000 CP, không còn nắm giữ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch. Giao dịch diễn ra trong phiên 12/8/2025.

SBD - CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu : Ủy viên HĐQT Đặng Nam Sơn đã bán 42.500 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 94.564 CP (tỷ lệ 0,68%). Giao dịch diễn ra từ 14/7 đến 12/8/2025.

H11 - CTCP Xây dựng HUD 101: Cổ đông lớn Lê Văn Bá đã mua 1.600 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 107.000 CP (tỷ lệ 10,09%). Giao dịch diễn ra trong phiên 11/8/2025.

GLC - CTCP Vàng Lào Cai : Ông Cao Trường Sơn đã bán ra toàn bộ 1.088.350 CP, không còn là cổ đông. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/8/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PJT - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex: Thành viên BKS Trần Văn Trọng đăng ký bán: 20.000 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/8/2025 đến ngày 29/8/2025.

PMC - CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic : Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đăng ký bán 1.362.248 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/8/2025 đến ngày 12/9/2025.

BT1 - CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương: Bà Hoàng Thị Lương Hoa đăng ký bán 38.820 CP. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/8/2025 đến ngày 12/9/2025.