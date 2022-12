Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/12

Tin doanh nghiệp

BSR - CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn - Năm 2022, doanh thu BSR ước đạt 165.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế khoảng 12.176 tỷ đồng, tăng lần lượt 63,7% và 82% so với cùng kỳ 2021. Theo đó, BSR hoàn thành vượt 81% chỉ tiêu doanh thu và gấp 9,4 lần kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Sẽ chia cổ tức đặc biệt cho cổ đông với tỷ lệ 50%. Tổng số tiền dự kiến công ty phải chi ra cho đợt trả cổ tức này là hơn 1.336 tỷ đồng, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 6/2022 là 1.781 tỷ đồng.

Đồng thời Kido trình cổ đông phương án bán ra toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Ngay sau đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện mua lại 10 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ tương ứng.

CSV - CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam - Ngày 01/2/2023 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/2/2023.

AGR - CTCP Chứng khoán Agribank - Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 29/12. Theo đó, cổ phiếu thưởng được trả theo tỷ lệ 100.000 : 1.602, tương ứng AGR sẽ phát hành thêm hơn 3,39 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

SSI - Công ty chứng khoán SSI - Dự kiến phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/CP cho các đối tượng là Thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con. Thời gian thực hiện dự kiến quý IV/2022 đến hết năm 2023.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long - Đã phát hành thành công 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 07 năm, lãi suất 12,94%/năm. Đối tác mua trái phiếu là International Finance Corp (IFC).

DHA - CTCP Hoá An - Ngày 20/12, HĐQT đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%. Thanh toán dự kiến trong tháng 1/2023.

APH - CTCP Tập đoàn An Phát Holdings – Đã thông qua phương án điều chỉnh lãi suất trái phiếu APH-H2124-001 do Công ty phát hành ngày 1/4/2021. Theo đó, An Phát Holdings điều chỉnh lãi suất trái phiếu APH-H2124-001 năm thứ 3 kể từ ngày phát hành tăng thêm 2,17% so với ban đầu.

SVC - CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Ngày 29/12/2022 tới đây Savico sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Bà Đinh Thị Kim Dung, cổ đông đã mua vào hơn 30,67 triệu cổ phiếu TTF trong ngày 19/12. Qua đó, nâng sở hữu tại TTF lên hơn 37,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,14%.

BPC - CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn - Ông Đỗ Trọng Tuấn, anh của ông Đỗ Trọng Tân – Thành viên BKS đã mua vào 100.000 cổ phiếu BPC trong hai phiên 12 và 13/12. Sau giao dịch, ông Tuấn đã nắm giữ 188.000 cổ phiếu BPC, tỷ lệ 4,95%.

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - Công ty TNHH MTV-DV Đại Dũng, cổ đông của NBB đã mua vào hơn 448.000 cổ phiếu NBB trong ngày 16/12.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TSB - CTCP Ắc quy Tia Sáng - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Công ty mẹ đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 3,44 triệu cổ phiếu TSB sở hữu, tỷ lệ 51%. Giao dịch dự kiến thực hiện trong ngày 03/1/2023 theo phương thức ngoài hệ thống.

PSC - CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn - Vũ Hồng Châu, con ông Vũ Hoàng Chương - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PSC từ ngày 22/12 đến 19/1/2023 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

SAF - CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO - Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không, cổ đông lớn đăng ký bán toàn bộ hơn 2 triệu cổ phiếu SAF sở hữu, tỷ lệ 16,67%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 22/12 đến 18/1/2023 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), cổ đông lớn đăng ký mua 900.000 cổ phiếu NBB từ ngày 23/12 đến 21/1/2023 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, CII sẽ nâng sở hữu tại NBB lên hơn 7,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,33%.