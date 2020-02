Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/02

Tin doanh nghiệp

TTF - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành - Đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ 5,96 triệu cổ phần vốn góp tại CTCP Lâm nghiệp Trường Thành (TTC) cho đối tác, tương đương với 99,33% vốn TTC. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 8.500 đồng/cổ phần.

FOX - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 11.814 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Công ty là 2.022 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8% so với năm 2019. EPS dự kiến đạt 4.900 đồng/CP (dự tính trên số cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ 10% là 273 triệu cổ phần). Tỷ lệ chia cổ tức sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

HPX - CTCP Đầu tư Hải Phát - Thông báo đã phát hành 1,66 triệu trái phiếu, tương đương 166 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu 18 tháng, trả lãi 6 tháng/lần, lãi suất cố định 11%/năm.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - Thông báo thực hiện giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) từ 46,38% lên 49%.

HTC - CTCP Thương mại Hóc Môn - Ngày 17/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 18/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/4/2020.

TDM - CTCP Nước Thủ Dầu Một - Đề ra mục tiêu kinh doanh nước thương phẩm năm 2020 vào khoảng 64,2 triệu m3, tăng 15%. Tổng doanh thu dự kiến tăng trên 20% lên 504 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước tăng 20% đạt 417 tỷ đồng.

PPP - CTCP Dược phẩm Phong Phú - Sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/3, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/4.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội - Đang tiến hành triển khai phát hành riêng lẻ mới hơn 211 triệu cp cho đối tác trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ thêm 2.114 tỷ đồng.

STG - CTCP Kho vận Miền nam - Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc để CTCP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần (ITL) mua cổ phần mà không cần chào mua công khai, với tỷ lệ lên tới 100%.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa - Đã nhận được quyết định của UBND tỉnh Bình Dương về việc thu hồi 345.77 ha đất của Công ty này để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, tại xã Hội Nghĩa, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tổng vốn đầu tư của dự án là 871,95 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

YEG - CTCP Tập đoàn Yeah1 - Bà Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cổ đông đã liên tiếp trong các ngày 17, 18 và 19/2 mua vào 1,63 triệu; 1,42 triệu và 3 triệu cổ phiếu YEG, qua đó, nâng sở hữu từ hơn 0,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,26% lên 6,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,61%, qua đó, trở thành cổ đông lớn của YEG.

PCE - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Nam - Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng, cổ đông lớn đã bán thoái vốn toàn bộ 500.000 cổ phiếu PCE, tỷ lệ 5% trong ngày 21/2. Theo chiều ngược lại, cùng ngày giao dịch, CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng đã mua vào đúng 500.000 cổ phiếu PCE.

CVN - CTCP Vinam - CTCP Quản lý quỹ Bông Sen, cổ đông lớn đã mua vào 245.000 cổ phiếu CVN trong ngày 21/2. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại CVN lên hơn 1,29 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,67%.

BVN - CTCP Bông Việt Nam - Ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 214.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.467.800 cp (tỷ lệ 29,36%). Giao dịch thực hiện từ 20/2 đến 21/2/2020.

CTF - CTCP City Auto - Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc công ty con, đã mua 340.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.000.380 cp (tỷ lệ 2,19%). Giao dịch thực hiện từ 6/2 đến 20/2/2020.

Cùng thời gian, ông Nguyễn Văn Thành, Thành viên HĐQT Tập đoàn Tân Thành Đô đã bán 420.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 636.000 cp (tỷ lệ 1,39%).

VCP - CTCP Đầu tư phát triển năng lượng Vinaconex - Ông Nguyễn Tuấn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 11.489.670 cp (tỷ lệ 20,16%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/2/2020.



Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VCR - CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex - CTCP Chứng khoán Agribank, cổ đông lớn đăng ký bán hơn 391.000 cổ phiếu VCR từ ngày 27/2 đến 24/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 3,99 triệu cổ phiếu, VCR, tỷ lệ 11,09%.

HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Ông Lê Viết Liên, Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HDC từ ngày 28/2 đến 28/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Liên sẽ nâng sở hữu tại HDC lên hơn 1,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,04%.

TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Công đoàn Ngân hàng đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 988.080 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/2 đến 28/3/2020.

SD1 - CTCP Sông Đà 1 - Bà Vũ thị Hồng Duyên, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 420.000 cp. Trước giao dịch bà Duyên không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/2 đến 25/3/2020.



Cũng liên quan đến cổ phiếu SD1, cùng thời gian, CTCP Sông Đà 1.02 Hà Nội đăng ký mua 263.303 cp. Trước giao dịch Sông Đà 1.02 Hà Nội sở hữu 155.000 cp (tỷ lệ 1,99%). Và CTCP Xây dựng HC Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 683.303 cp (tỷ lệ 8,78%).

SPV - CTCP Thủy đặc sản - CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch công ty Vina sở hữu 1.772.600 cp (tỷ lệ 16,41%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/2 đến 23/3/2020.

TVG - CTCP tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải - Ông Đặng Tuấn Cường, Phó Tổng Giádm đốc, đăng ký mua 210.000 cp. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 15.000 cp (tỷ lệ 0,74%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/2 đến 20/3/2020.