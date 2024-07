Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/07

Tin doanh nghiệp

VNS: Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã VNS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần đạt 253 tỷ đồng, sụt giảm 16% so cùng kỳ. Giá vốn chiếm 209 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt gần 44 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ, kéo biên lãi gộp về mức 17,3%, giảm so mức 20% của cùng kỳ.

LDG: Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

DGC: CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) thông qua kết quả kinh doanh quý II/2024 với doanh thu thuần hợp nhất hơn 2.504 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 870,5 tỷ đồng. Trong quý III/2024, DGC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 2.394 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng.

Giao dịch cổ đông

VCI: Ông Nguyễn Quang Bảo, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán VietCap (VCI – HOSE) đăng ký bán 2,8 triệu cổ phiếu VCI từ ngày 30/7 đến 28/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Bảo sẽ giảm sở hữu tại VCI xuống còn hơn 395.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,09%.

CTP: Ông Nguyễn Tuấn Thành, Chủ tịch HĐQT CTCP Minh Khang Capital Trading Public (CTP – HNX) đã bán ra hơn 741.000 cổ phiếu CTP từ ngày 21/6 đến 19/7. Qua đó, giảm sở hữu tại CTP xuống còn hơn 800.000 cổ phiếu, tỷ lệ 6,61%. Liên quan đến CTP, bà Nguyễn Ngọc Lan Phương – cổ đông lớn của CTP đã bán ra hơn 433.000 cổ phiếu CTP trong ngày 22/7 và giảm sở hữu xuống còn hơn 779.000 cổ phiếu, tỷ lệ 6,44%.

VTH: Ông Nguyễn Đức Mạnh, Tổng CTCP Dây cáp điện Việt Thái (VTH – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 1,28 triệu cổ phiếu VTH sở hữu, tỷ lệ 16,22%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/7 đến 23/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VNC: Ông Phan Văn Hùng, Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC – HNX) đã bán ra hơn 484.000 cổ phiếu VNC từ ngày 21/6 đến 19/7. Qua đó, giảm sở hữu tại VNC xuống còn hơn 1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,55%.

RDP: Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT CTCP Rạng Đông Holding (RDP – HOSE) đã bị bán giải chấp 160.000 cổ phiếu RDP trong ngày 23/7 và 24/7 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại RDP xuống còn hơn 7,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15,3%.

TDG: Ông Trương Đình Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư TDG Global (TDG – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TDG từ ngày 01/8 đến 30/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hải sẽ nâng sở hữu tại TDG lên 2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,33%.