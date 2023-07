Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 27/7

Tin doanh nghiệp

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco – Quý II doanh thu thuần của tập đoàn đạt 3.473 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5.787 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý II/2023 đạt 327 tỷ đồng, gấp 23 lần so với con số cùng kỳ năm 2022 là 14 tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận quý II/2023 ấn tượng, Dabaco đã đủ để bù lỗ 320,73 tỷ đồng của quý I/2021 và ghi nhận lợi nhuận dương trong 6 tháng đầu năm.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động - 6 tháng đầu năm 2023, Thế giới Di động ghi nhận tổng doanh thu 56.570 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ và mới hoàn thành được 42% so với kế hoạch doanh thu 135.000 tỷ đồng trong năm 2023.

GEX - CTCP Tập đoàn GELEX - Quý II/2023, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 7.996 tỷ đồng, tăng 24,7% so với quý 1 và tương đương 88% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 870 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với quý I và tăng 49% so với cùng kỳ 2022.

Tính chung 6 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX đạt 14.406 tỷ đồng, tương đương 38,5% kế hoạch năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 1.014 tỷ đồng, hoàn thành gần 80% kế hoạch đề ra.

DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II cho thấy, doanh thu PVCFC đạt 3.456 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 324 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 6.286 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk - Ngày 03/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng đợt 1 năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là 04/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 24,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/10/2023.

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy – Quý II ghi nhận lãi 1,19 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 1,32 tỷ đồng và mới chỉ hoàn thành 6,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

VOS - CTCP Vận tải Biển Việt Nam – Quý II ghi nhận lãi 1,08 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 74,14 tỷ đồng, giảm 76,5% so với cùng kỳ năm trước.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Đã thông qua điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (ESOP) được thông qua ngày 22/4/2021 từ hạn chế chuyển nhượng 3 năm sang 2 năm.

GMD - CTCP Gemadept – Đã thông qua phương án phát hành hơn 4,52 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

GAS - Tổng CTCP Khí Việt Nam - Ngày 29/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 30/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 36%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/11/2023.

MST - CTCP Đầu tư MST – Đã thông qua chủ trương mua 10 triệu cổ phiếu VC2 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 trong đợt chào bán riêng lẻ của VC2, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

BCF - CTCP Thực phẩm Bích Chi - Ngày 03/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng là 04/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/8/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SBT - CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa - CTCP Đầu tư Thành Thành Công, cổ đông lớn đã bán ra hơn 31,19 triệu cổ phiếu SBT từ ngày 11/7 đến 24/7 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại SBT xuống còn hơn 166,57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 21,86%.

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Ông Nguyễn Đức Mạnh, Tổng giám đốc chỉ mua được 370.000 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu TNG đăng ký mua từ ngày 19/6 đến 19/7. Qua đó, nâng sở hữu tại TNG lên hơn 8,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,44%.

DNL - CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Marseco, mã CK: MAC) đã trở thành cổ đông lớn sau khi mua vào gần 81 ngàn cp DNL, số lượng cổ phiếu DNL mà Marseco sở hữu tăng từ gần 145 ngàn cp (tỷ lệ 3.4%) lên gần 226 ngàn cp (tỷ lệ 5.24%). Qua đó, Marseco trở thành cổ đông lớn của DNL vào ngày 20/07/2023.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Ông Nguyễn Chí Thành, Phó tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ hơn 1,11 triệu cổ phiếu SHS sở hữu, tỷ lệ 0,14%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/7 đến 25/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

HAH - CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Marseco, mã CK: MAC) đăng ký bán 1,3 triệu cp HAH nhằm điều chỉnh đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 28/07-26/08. Trước giao dịch, Marseco nắm 2,3 triệu cp HAH (tỷ lệ 3,27%), nếu giao dịch thành công, Marseco chỉ còn nắm 1 triệu cp HAH (tỷ lệ 1,42%).