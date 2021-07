Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/7

Tin doanh nghiệp

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Tháng 6, TNG ghi nhận doanh thu tiêu thụ đạt 622 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Sang tháng 7, TNG dự kiến doanh thu tiêu thụ đạt 625 tỷ đồng, cao nhất so với các tháng trong nửa đầu năm 2021.

DBC - Tập đoàn Dabaco Việt Nam - Công bố doanh thu quý II đạt 3.812 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng; lần lượt tăng 66% và giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý ghi nhận lợi nhuận thấp nhất từ quý IV/2019 dù doanh thu cao nhất.

IBC - Công ty cổ phần Apax Holdings - HĐQT đặt kế hoạch kinh doanh 2021 với doanh thu hợp nhất 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng. Nếu so với kết quả IBC đã thực hiện năm 2020, doanh thu tăng 48,6%, nhưng lợi nhuận lại giảm 7%.

DPR - CTCP Cao su Đồng Phú - Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu 1,076 tỷ đồng và lãi trước thuế 420 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 56% so với thực hiện năm 2020. Cổ tức dự kiến tối thiếu ở mức 30%/mệnh giá.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới di động - Đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu. Theo đó, cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương ứng MWG sẽ phát hành thêm hơn 237,65 triệu cổ phiếu mới trong đợt này. Thời gian thực hiện trong tháng 7, tháng 8/2021.

LSS - CTCP Mía đường Lam Sơn - Thông báo, tỷ lệ sở hữu của LSS tại CTCP Phân bón Lam Sơn giảm từ 90% xuống còn 43,59% kể từ ngày 30/6. Nguyên nhân do, LSS không tham gia mua cổ phần phát hành thêm của Phân bón Lam Sơn.

DBC - CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam – Đã thông qua việc góp vốn 84 tỷ đồng thành lập CTCP Dabaco Quảng Ninh, tương ứng chiếm tỷ lệ sở hữu 84% Công ty mới.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Đã thông qua việc dùng 15 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ hiện có để chào bán theo chương trình ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

PDN - CTCP Cảng Đồng Nai - Ngày 20/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 21/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/7/2021.

VNL - CTCP Logistics Vinalink – Đã thông qua phương án phát hành 450.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian thực hiện từ quý II đến quý III/2021.

CHP - CTCP Thủy điện Miền Trung - Ngày 15/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2020 ngày đăng ký cuối cùng là 16/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/7/2021.

VNR - Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam - Ngày 15/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100 -15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương VNR sẽ phát hành thêm hơn 19,66 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VND - CTCP Chứng khoán VnDirect - CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A đã mua 56.188.354 cp (tỷ lệ 26,199%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 16/6 đến 25/6/2021.

Ở chiều ngược lại, cùng thời gian, Công ty TNHH MTV Tài chính IPA đã bán toàn bộ 56.188.354 cp và không còn là cổ đông lớn.

ABB - Ngân hàng TMCP An Bình - Bà Vũ Thị Nhung, em ông Vũ Văn Tiền – Phó Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 177.394 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch thực hiện ngày 29/6/2021.

HAF - CTCP Thực phẩm Hà Nội - CTCP Đầu tư Văn Phú Invest đã mua 3.500.200 cp (tỷ lệ 24,14%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Văn Phú Invest không sở hữu cổ phiếu nào.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HAF, CTCP Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đã bán toàn bộ 3.190.000 cp (tỷ lệ 22%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/6/2021.

PET - Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí - Bà Lê Thị Chiến, ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 150.500 cp (tỷ lệ 0,18%). Giao dịch thực hiện từ 10/6 đến 1/7/2021.

DIH - CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An - Ông Vũ Văn Thành, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 500.000 cp (tỷ lệ 8,46%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thành không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 29/4/2021.

HGM - CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang - Bà Tống Thùy Linh, vợ ông Vũ Thắng Bình - Phó Giám đốc – đã bán toàn bộ 618.500 cp (tỷ lệ 5,19%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/6/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh - CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đăng ký mua 2,5 triệu cp. Trước giao dịch Tập đoàn An Phat Holdings sở hữu 150.129.056 cp (tỷ lệ 50,59%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 16/7/2021.

HHV - CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả - CTCP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc đăng ký bán 50 triệu cp trong tổng số 88.230.365 cp (tỷ lệ 33%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 4/8/2021.

PGT - CTCP PGT Holdings - Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 1.276.201 cp (tỷ lệ 14,41%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/7 đến 23/7/2021.

DHC - CTCP Đông Hải Bến Tre - Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 2.699.807 cp (tỷ lệ 4,82%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 6/8/2021.

NQT - CTCP Nước sạch Quảng Trị - CTCP Thành An đăng ký bán 4,2 triệu cp trong tổng số 7.934.102 cp (tỷ lệ 43,51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 4/8/2021.

HNA - CTCP Thủy điện Hủa Na - Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng BKS, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 241.625 cp (tỷ lệ 0,1%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/7 đến 27/7/2021.