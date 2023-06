Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/6

Tin doanh nghiệp

HND - CTCP Nhiệt điện Hải Phòng - Tháng 4, doanh thu sản xuất điện đạt 949,97 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỷ giá 53,89 tỷ đồng;

Sang tháng 5, doanh thu sản xuất điện đạt 1.259,08 tỷ đồng (tăng 32,5% so với tháng 4); Lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỷ giá đạt 88,38 tỷ đồng (tăng 64% so với tháng 4);

TLH - CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên - Ngày 21/6/2023, Thép Tiến Lên sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 10 cổ phiếu mới và nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và năm 2022.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân đội - Ngày 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 15/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/7/2023.

AAT - CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa – Đã thông qua việc phát hành hơn 7,01 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 11%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 05/7/2023.

BSI - CTCP Chứng khoán BIDV – BSC - Thông báo, ngày 06/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/8/2023 và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5%, trong khi đó, cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 3%.

VRC - CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC - Ngày 05/6 đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như.

HVH - CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 3,69 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-quý III/2023.

DHT - CTCP Dược phẩm Hà Tây – Đã thông qua phương án phát hành hơn 47,53 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:180 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 180 cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu vào 26/6/2023.

CIA - CTCP Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hơn 129,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13,6 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CAN - CTCP Đồ hộp Hạ Long - Landial Pte.Ltd, cổ đông lớn đã mua vào hơn 336.000 cổ phiếu CAN trong ngày 29/5. Qua đó, nâng sở hữu tại CAN lên hơn 732.000 cổ phiếu, tỷ lệ 14,64%.

VCT - CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex – Ngày 2/6, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) đã bán ra 506.000 cp VCT như đã đăng ký bằng phương pháp thỏa thuận, hạ tỷ lệ sở hữu từ 51% (561.000 cp) xuống còn 5% (55.000 cp). Theo đó, Vinaconsult không còn là công ty con của VCG.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã bán ra 397.000 cổ phiếu DGC trong ngày 01/6. Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn 18,71 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,92%.

API - CTCP Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương - CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), cổ đông lớn đăng ký bán 8,1 triệu cổ phiếu API theo phương thức thỏa thuận từ ngày 06/6 đến 26/6. Hiện tại, APS đang nắm giữ hơn 11 triệu cổ phiếu API, tỷ lệ 13,1%.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu DIG từ ngày 12/6 đến 11/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Cường sẽ nâng sở hữu tại DIG lên hơn 61,95 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,16%.

INN - CTCP Bao bì và In Nông nghiệp - Bà Nguyễn Linh Chi, con bà Tạ Thị Tuyết Nga – Kế toán trưởng đăng ký mua 160.000 cổ phiếu INN từ ngày 06/7 đến 06/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Chi đang nắm giữ 200.000 cổ phiếu INN, tỷ lệ 1,11%.

TDP - CTCP Thuận Đức - Ông Nguyễn Đức Chính, con ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 140.000 cổ phiếu TDP từ ngày 08/6 đến 07/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Chính sẽ giảm sở hữu tại TDP xuống còn hơn 2,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,91%.