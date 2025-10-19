Liên Bỉnh Phát được báo Trung tung hô là "Lương Triều Vỹ Việt Nam" sau chiến thắng lịch sử tại Kim Chung!

Tối 18/10, lễ trao giải Kim Chung (Golden Bell Awards) lần thứ 60 diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc). Đây là 1 trong 3 giải thưởng uy tín nhất của ngành giải trí xứ Đài, bên cạnh Kim Khúc (âm nhạc) và Kim Mã (điện ảnh). Tại sự kiện, Liên Bỉnh Phát đã lập nên kỳ tích khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc (hay còn gọi là Thị đế) của Kim Chung. Anh vượt mặt loạt tài tử đình đám gồm Tống Vĩ Ân, Phạm Thiếu Huân, Kha Thúc Nguyên và Dương Hựu Ninh trong bảng vàng. Không chỉ là nam diễn viên Việt đầu tiên được đề cử và giành chiến thắng, Liên Bỉnh Phát còn đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong 60 năm tổ chức của Kim Chung có 1 ngôi sao nước ngoài giành danh hiệu Thị đế ngay trong lần đầu đóng phim tại thị trường xứ Đài.

Chiến thắng của Liên Bỉnh Phát được giới chuyên môn đánh giá cao, nhận được lời khen tích cực từ truyền thông Trung Quốc. Tờ TBVS đánh giá Liên Bỉnh Phát có chiến thẳng lịch sử khi trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên lên ngôi Thị đế. Tờ China Times khen ngợi Liên Bỉnh Phát có diễn xuất đỉnh cao và tung hô anh là "Lương Triều Vỹ của Việt Nam". Trong khi Elle Taiwan gọi Liên Bỉnh Phát là "quái vật diễn xuất Việt Nam". Marie Claire Taiwan, Style.Udn, Mirror và nhiều trang báo lớn của Đài Loan (Trung Quốc) đồng loạt đăng bài chúc mừng thành tích vang dội của Liên Bỉnh Phát tại Kim Chung 2025.

Liên Bỉnh Phát phát biểu cảm ơn ekip Bác Sĩ Tha Hương và khán giả sau khi lên ngôi Thị đế

Liên Bỉnh Phát làm nên lịch sử tại Kim Chung. Anh được truyền thông Trung Quốc khen ngợi không ngớt và được phong là "Lương Triều Vỹ Việt Nam"

Giám khảo giải Kim Chung sau đó cũng công bố lý do xướng tên Liên Bỉnh Phát chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc: "Anh ấy đã khắc họa tinh tế, sắc sắc nhưng cũng đầy cuốn hút về cuộc đấu tranh sinh tồn lẫn phẩm giá của nhân vật mà bản thân thể hiện trong Bác Sỹ Tha Hương. Màn thể hiện của anh ấy hoàn hảo trong mọi phân cảnh, khả năng chuyển thoại mượt mà từ tiếng Anh sang Trung. Anh ấy không hề cho thấy 1 chút dấu vết của kỹ thuật diễn xuất nào trong cả tác phẩm". Chia sẻ của phía giám khảo Kim Chung càng làm chiến thắng của nam diễn viên sinh năm 1990 thêm thuyết phục.

Đứng trên sân khấu trao giải với chiếc cúp vàng trên tay, Liên Bỉnh Phát mặc áo dài truyền thống Việt Nam, không giấu được niềm xúc động và phải thốt lên "Oh my God (Trời đất ơi!)". Anh phát biểu đầy cảm xúc bằng tiếng Anh và tiếng Trung: "Phát không thể tin được rằng có ngày mình lại được đứng trên sân khấu này để nhận giải Kim Chung. Ngay lúc này đây, Phát quá đỗi hạnh phúc. Phát xin được cảm ơn giải Kim Chung vì sự công nhận này. Đây là công sức của đại gia đình Bác Sĩ Tha Hương nên tôi muốn chia sẻ niềm vui này tới mọi thành viên trong ekip - những người đã đồng hành, giúp tôi có 1 vai diễn thực như đời. Tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng hôm nay với tất cả khán giả đã yêu thích bộ phim. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn khán giả Việt Nam, fandom Nhà Chấm (tên fan club của Liên Bỉnh Phát - PV) - những người đã giúp cho bộ phim này được lan tỏa tại Việt Nam. Và tôi xin cảm ơn tất cả khán giả ở những quốc gia khác nữa đã xem phim và yêu thích bộ phim Bác Sĩ Tha Hương của chúng tôi".

Ban giám khảo công bố lý do chọn Liên Bỉnh Phát làm người thắng cuộc ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, khiến chiến thắng của nam diễn viên thêm thuyết phục

Liên Bỉnh Phát sánh đôi với bạn diễn Trương Quân Ninh trên thảm đỏ Kim Chung

Series Bác Sỹ Tha Hương gồm 11 tập, kể về Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) - một bác sĩ trẻ rời Việt Nam sang Đài Loan (Trung Quốc) với hy vọng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng nơi đất khách, Ninh chỉ có thể hành nghề chui, đối mặt với vô vàn hiểm nguy và ranh giới mong manh giữa đúng sai. Biến cố ập đến khi anh bị cáo buộc hành nghề trái phép khiến một bệnh nhân tử vong. Trong lúc bỏ trốn, Ninh lại vô tình sa vào một đường dây buôn người tàn nhẫn, khiến hành trình mưu sinh nơi xứ người trở thành cuộc chạy trốn sinh tử. Đồng hành cùng anh là Trương Quân Ninh, mỹ nhân từng ghi dấu ấn trong Như Ý Truyện.

Bộ phim tái hiện góc khuất trong đời sống của người lao động nhập cư tại Đài Loan (Trung Quốc) do Liên Bỉnh Phát đóng chính nhận về điểm số 7.5/10 trên Douban và IMDb, con số cho thấy sự đón nhận tích cực của người xem quốc tế.

