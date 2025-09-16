Liên danh Coteccons thắng gói thầu hơn 3.379 tỷ đồng tại "siêu sân bay" 16 tỷ USD

Ảnh: Báo Chính phủ

Gói thầu này bao gồm hạng mục thi công phần thân, hạ tầng ngoài nhà, lắp đặt thiết bị cho Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Với công suất tiếp nhận 550.000 tấn hàng hóa mỗi năm, hạng mục này giữ vai trò then chốt trong khai thác vận tải hàng không, xứng tầm với Long Thành – sân bay quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á. Công trình giúp bảo đảm tiến độ và quy mô khai thác theo kế hoạch của ACV, đồng thời tạo nền tảng để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực.

Với quy mô 8,4 ha diện tích sàn xây dựng, chiều cao công trình lên đến 30m, gói thầu 7.8 đòi hỏi giải pháp kết cấu thép – bê tông tiên tiến, thi công đồng bộ và khẩn trương trong vòng 330 ngày, bao gồm cả lễ, Tết.

Tiến độ khẩn trương cùng yêu cầu kỹ thuật phức tạp khiến gói thầu này trở thành thử thách lớn với các doanh nghiệp xây dựng. Liên danh Coteccons với thế mạnh bổ trợ đã được lựa chọn để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Trong nhiều năm qua, Coteccons đã khẳng định năng lực và chất lượng thi công ở các công trình hạ tầng hàng không quy mô như: Nhà ga hàng hóa Tân Sơn Nhất, Nhà ga T2 – Nội Bài, hay gần đây nhất là gói thầu 11.5 tại Long Thành (hạng mục Nhà để xe, trị giá hơn 3.143 tỷ đồng). Ngoài hàng không, Coteccons cũng hiện diện tại hàng loạt dự án đầu tư công tiêu biểu như: dự án Đường Lương Hòa – Bình Chánh, Chỉnh trang trục đường Thuỳ Vân (TP. Vũng Tàu), Đại học Quốc gia TP.HCM,…

Mặt khác, sức mạnh liên danh còn đến từ sự kết hợp giữa ba “mảnh ghép”: Coteccons với hơn 21 năm kinh nghiệm tổng thầu; Hancorp – gương mặt quen thuộc trong mảng xây dựng hạ tầng hàng không; và ATAD – chuyên gia hàng đầu trong kết cấu thép.

Theo ước tính của Trung tâm Cơ sở hạ tầng toàn cầu (Global Infrastructure Hub), trung bình mỗi năm, Việt Nam cần 25 tỷ USD (khoảng 659 nghìn tỷ đồng) trong 20 năm tới, phần lớn tập trung vào giao thông.

Trong bối cảnh đó, Coteccons đang nỗ lực mở rộng thị phần, đón đầu dòng vốn đầu tư công, sẵn sàng bước vào những “siêu dự án” như cao tốc, đường sắt, metro... Việc trúng thầu gói 7.8 tại Long Thành đánh dấu bước tiến quan trọng của Coteccons trong quá trình tham gia sâu hơn vào mảng đầu tư công, chứng minh sự đúng đắn của chiến lược đa dạng hóa nguồn doanh thu, hướng đến tăng trưởng bền vững.

Kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2025, Coteccons ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực nhờ tập trung vào thi công hiệu quả và bàn giao đúng tiến độ các dự án trọng điểm. Không chỉ vượt kế hoạch lợi nhuận, Coteccons còn sở hữu backlog 35.353 tỷ đồng, tạo nền tảng chắc chắn cho tăng trưởng 2026.

Ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng Giám đốc Coteccons chia sẻ: “Đầu tư công và hạ tầng đang mở ra một ‘thế trận lớn’ cho ngành xây dựng Việt Nam. Coteccons xác định mảng này sẽ trở thành trụ cột chiến lược song song với dân dụng, giúp đa dạng hóa danh mục dự án, củng cố nguồn doanh thu bền vững và tạo động lực tăng trưởng dài hạn”.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD. Dự án này được chia làm 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào năm 2026, với vốn đầu tư 5,45 tỷ USD, đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm. Giai đoạn 2 của dự án triển khai từ năm 2028 - 2032, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách/năm.

Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu sau năm 2035, đưa công suất của sân bay lên 100 triệu lượt khách/năm và giúp sân bay Long Thành trở thành sân bay lớn nhất ở Việt Nam.