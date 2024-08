Liên danh Vinaconex - Venereu muốn làm dự án khu đô thị hơn 4.400 tỷ ở huyện Thanh Trì

Sở KH & ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới C3-1, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Có hai liên danh và một công ty đăng ký làm dự án C3-1. Thứ nhất là liên danh Vinaconex Invest - Venereu gồm Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư và CTCP Venereus. Thứ hai là liên danh CTCP Đầu tư Mai Linh - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn (liên danh Mai Linh - Linh Sơn). Thứ ba là CTCP Đầu tư phát triển Nhà An Đức.

Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư do Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) thành lập vào cuối năm 2017 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tháng 7/2021, doanh nghiệp tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng.

CTCP Venereus được thành lập vào 8/2023 tại Hà Nội với vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Xuân Hiếu (80%), Vũ Ngọc Thái (10%), Lê Mạnh Sơn (10%).

Ở liên danh thứ hai, CTCP Đầu tư Mai Linh là một doanh nghiệp khá quen mặt tại Hà Nội khi là chủ đầu tư dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A tại Phường Mễ Trì, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Nổi bật trong dự án này phải kể đến hai tòa chung cư The Matrix One (do MIK Group phát triển). Tháng 8/2022, công ty tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Linh Sơn được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 450 tỷ đồng. Cuối tháng 5/2024, doanh nghiệp tăng vốn lên hơn 3.488 tỷ đồng. Ông Hoàng Cao Minh Đức hiện đang là đại diện pháp luật của cả Mai Linh và Linh Sơn.

Còn CTCP Đầu tư Phát triển Nhà An Đức cũng mới được thành lập vào tháng 11/2023 tại Hà Nội với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tháng 8/2024, doanh nghiệp tăng vốn lên 750 tỷ đồng.

Về dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới C3-1, tổng diện tích đất nghiên cứu theo quy hoạch 274.265 m2. Trong đó, diện tích đất các công trình nhà đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu để chỉnh trang, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực khoảng 56.756,48 m2.

Phần diện tích đất các công trình thuộc dự án khoảng 217.508,73 m2. Trong đó, gồm các công trình như nhà ở thương mại (nhà ở biệt thự song lập, nhà ở biệt thự đơn lập, liền kề, nhà ở cao tầng gồm 2 tòa chung cư thương mại) và công trình nhà ở xã hội. Dự kiến, quy mô dân số của khu đô thị khoảng 6.759 người.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án tạm tính (không bao gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) là 4.463 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 204,5 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 - 2029. Địa điểm thực hiện dự án tại ô đất quy hoạch ký hiệu C3-1, thuộc xã Đại Áng, huyện Thanh Trì.