Liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội trên VNeID, có 2 trường hợp người dân cần đặc biệt lưu ý

Trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, việc liên kết tài khoản ngân hàng với dữ liệu dân cư trên VNeID đóng vai trò then chốt để người dân nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch. Quy trình này đòi hỏi sự trùng khớp tuyệt đối về dữ liệu giữa ngân hàng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thực hiện thao tác "Đăng ký tài khoản an sinh xã hội" trên ứng dụng, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu xác thực sang phía ngân hàng. Nếu rơi vào một trong hai trường hợp dưới đây, yêu cầu liên kết sẽ lập tức bị từ chối.

Trường hợp 1: Thông tin chủ tài khoản không trùng khớp với dữ liệu dân cư

Đây là lỗi phổ biến nhất mà đa số người dùng gặp phải. Hệ thống an sinh xã hội yêu cầu tính chính xác tuyệt đối về danh tính người thụ hưởng. Cụ thể, họ và tên cũng như số giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND) đăng ký tại ngân hàng phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên ứng dụng VNeID.

Rắc rối thường nảy sinh khi người dân sử dụng tài khoản ngân hàng đã mở từ lâu, đăng ký bằng số Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số cũ hoặc thẻ căn cước mã vạch. Trong khi đó, tài khoản VNeID lại định danh dựa trên Căn cước công dân (CCCD) gắn chip 12 số mới nhất. Sự lệch pha về số giấy tờ tùy thân này khiến hệ thống không thể xác nhận hai chủ thể là một, dẫn đến việc từ chối liên kết. Ngoài ra, các sai sót nhỏ về chính tả trong tên gọi hoặc việc thay đổi thông tin cá nhân chưa cập nhật kịp thời phía ngân hàng cũng là nguyên nhân khiến việc xác thực thất bại. Để khắc phục, người dân cần ra quầy giao dịch của ngân hàng để cập nhật lại số CCCD gắn chip cho tài khoản của mình trước khi thực hiện liên kết trên VNeID.

Trường hợp 2: Tài khoản ngân hàng không hoạt động hoặc không hợp lệ

Trường hợp thứ hai liên quan trực tiếp đến trạng thái kỹ thuật của tài khoản ngân hàng mà người dân muốn liên kết. Hệ thống chỉ chấp nhận các tài khoản đang trong trạng thái hoạt động bình thường.

Nếu tài khoản ngân hàng của người dân đang bị khóa (do nhập sai mật khẩu nhiều lần, do yêu cầu của chủ tài khoản hoặc do ngân hàng phong tỏa), bị đóng băng hoặc đã ngừng hoạt động (Closed) do lâu ngày không phát sinh giao dịch, yêu cầu liên kết sẽ bị từ chối ngay lập tức. Bên cạnh đó, một số loại tài khoản chuyên biệt không hỗ trợ chức năng nhận tiền chuyển khoản thông thường hoặc các tài khoản đồng sở hữu với các điều kiện ràng buộc phức tạp cũng có thể không tương thích với hệ thống chi trả an sinh xã hội tự động.

Do đó, trước khi thực hiện thao tác trên VNeID, người dân cần kiểm tra kỹ trạng thái tài khoản của mình thông qua ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking) hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ. Việc đảm bảo tài khoản đang hoạt động hai chiều là điều kiện tiên quyết để dòng tiền an sinh xã hội có thể chảy về đúng đích mà không gặp trở ngại kỹ thuật nào. Việc chủ động rà soát hai lỗi kể trên sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại và đảm bảo quyền lợi nhận hỗ trợ đúng hạn.

Cách thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng trên VNeID để nhận tiền an sinh xã hội Bước 1: Đăng nhập VNeID – chọn "An sinh xã hội" – chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Bước 2: Chọn Ngân hàng. Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu. Bước 4: Gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Hiện đã có nhiều ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các an sinh xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank...