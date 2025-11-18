Liên minh châu Âu lo ngại rủi ro tăng trưởng

Ủy ban châu Âu đã công bố bản Dự báo kinh tế mùa thu 2025. Bản dự báo đưa ra cái nhìn toàn cảnh về tăng trưởng, lạm phát, tài chính công và những rủi ro lớn mà kinh tế các nước châu Âu sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

Theo khẳng định Ủy ban châu Âu nền kinh tế của Liên minh châu Âu đã vượt dự báo trong 9 tháng đầu năm và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải. Dự kiến, tăng trưởng của toàn khối sẽ đạt 1,4% trong năm nay và năm tới, sau đó tăng nhẹ lên 1,5% vào năm 2027.

Trong khi đó, chỉ số lạm phát tại EU đang tiến gần trở lại mục tiêu 2%, sức mua của người dân sẽ cải thiện khi mức lương thực tế tăng lên. Hai điểm sáng đáng chú ý khác là xuất khẩu dịch vụ được duy trì và thị trường lao động tiếp tục bền vững, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức 5,9%.

Ông Valdis Dombrovskis - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết: "Thị trường lao động của EU vẫn duy trì khả năng phục hồi ấn tượng. Nền kinh tế EU đã tạo ra thêm 380.000 việc làm trong nửa đầu năm 2025".

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cảnh báo nhiều rủi ro đang bao trùm triển vọng tăng trưởng như thâm hụt ngân sách của nhiều nước thành viên dự kiến vượt ngưỡng 3% GDP trong năm nay. Đó là chưa kể các rào cản thương mại toàn cầu đang ở mức cao lịch sử.

Ông Valdis Dombrovskis - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhận định: "Chúng tôi dự báo rằng các quyết định chính sách thương mại của Mỹ và phản ứng từ các đối tác chủ chốt khác như Trung Quốc sẽ làm giảm thương mại toàn cầu".

Bối cảnh bên ngoài đầy biến động buộc châu Âu phải dựa vào chính mình để thúc đẩy tăng trưởng. EU kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy mạnh cải cách, tăng năng lực cạnh tranh và tận dụng tối đa cơ hội từ thị trường nội khối.