Liên tiếp các công ty chứng khoán bị xử phạt với hàng loạt lỗi vi phạm

Ngày 5/9, CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) công bố nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính do liên quan đến hoạt động cho vay ký quỹ. Cụ thể, KIS bị phạt số tiền 137,5 triệu đồng đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nươc (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Chứng khoán BIS . Theo đó, BIS bị xử phạt 77,5 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ đáp ứng điều kiện. Công ty đã bố trí Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ có trình độ chuyên môn là Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại, trong thời gian từ 01/01/2023 đến 14/02/2025, đồng thời kiêm nhiệm vị trí chuyên viên tư vấn đầu tư của Công ty trong thời gian từ 01/01/2023 đến 10/11/2024.

CTCK này cũng bị xử phạt 77,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Vào 7/8/2024, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 14/2024/ND-HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn ngắn hạn, bao gồm việc mua bán chứng chỉ tiền gửi.

Ngày 12/8/2024, Công ty đã ký Hợp đồng mua bán chứng chỉ tiền gửi với Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) về việc mua chứng chỉ tiền gửi với mệnh giá 215 tỷ đồng, chiếm 55,3% trên tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 được soát xét (trên 10% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét). Tuy nhiên, công ty không thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện nêu trên.

Chưa hết, BIS còn bị phạt 150 triệu với hành vi Báo cáo có nội dung sai lệch, công ty đã báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/8/2024, 30/9/2024, 31/10/2024 và 30/11/2024.

Cuối cùng, BIS bị phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng. Tính đến ngày 29/7/2025, Công ty không quản lý tách biệt được dữ liệu về số dư tiền và chứng khoán trên từng tài khoản của khách hàng.

Tổng cộng, Chứng khoán BIS bị xử phạt 480 triệu đồng ﻿. Về biện pháp khắc phục hậu quả, công ty bị buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

Cũng trong ngày 5/9, một công ty chứng khoán khác là CTCP Chứng khoán ASAM bị UBCKNN thông báo xử phạt. Tổng mức phạt tiền là 320 triệu đồng .

Cụ thể, ASAM bị phạt 175 triệu đồng do có hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.

Thêm nữa, CTCK này bị xử phạt 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật với báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền tại Công ty năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền; không gửi Báo cáo đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền năm 2023 và 2024 đến UBCKNN.

Mặt khác, ASAM cũng bị phạt 60 triệu đồng do không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị, điều hành đối với công ty chứng khoán không phải là công ty đại chúng. Bởi công ty thực hiện giao dịch giữa công ty với cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần mà chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT chấp thuận.