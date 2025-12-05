Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chứng khoán Tiên Phong sắp phát hành lô trái phiếu thứ 2 trong năm 2025

05-12-2025 - 10:45 AM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Tiên Phong dự kiến phát hành trái phiếu mã ORS1502 trị giá 500 tỷ đồng nhằm mục đích cơ cấu nợ.

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Theo đó, TPS dự kiến phát hành 5.000 trái phiếu mã ORS1502, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, tạo lập nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến ngày 5/12/2025. Trái phiếu được phát hành thông qua hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ thông qua đại lý.

Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8,25%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm nhưng không được cao hơn 8,25%/năm. Thanh toán lãi 3 tháng/lần.

Với số tiền huy động được, Chứng khoán Tiên Phong sẽ dùng để thanh toán nợ gốc của 2 khoản nợ tại ngân hàng sẽ đến hạn vào ngày 26/12/2025 và 14/1/2026. Cụ thể như sau:

Chứng khoán Tiên Phong sắp phát hành lô trái phiếu thứ 2 năm 2025 - Ảnh 1.

Nguồn: TPS

Trước đó, từ ngày 24/9/2025 đến ngày 17/10/2025, TPS đã phát hành 10.000 trái phiếu mã ORS12501 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2028. Lãi suất phát hành 8,3%/năm.

Trong diễn biến khác, ngày 3/12/2025, Chứng khoán Tiên Phong đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2025.

Đại hội được tổ chức ngày 27/12/2025 bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nội dung cuộc họp chưa được công bố.


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

