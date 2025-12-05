SHS lần thứ 6 được vinh danh trong Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất VLCA

Đây là lần thứ 6 SHS được xướng tên ở hạng mục này, tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ của công ty trong việc nâng chuẩn quản trị, chuẩn hóa hệ thống thông tin và củng cố tính minh bạch nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cổ đông và thị trường.

Ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc SHS đại diện công ty nhận giải thưởng Báo cáo Thường niên tốt nhất do VLCA 2025 bình chọn.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, VSDC cùng hơn 300 đại diện doanh nghiệp niêm yết và định chế tài chính, phản ánh uy tín ngày càng lớn của VLCA trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi.

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của toàn thị trường: hệ thống pháp lý liên tục được hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Yêu cầu công bố thông tin ngày càng khắt khe và sự kỳ vọng của nhà đầu tư đối với quản trị doanh nghiệp được đẩy lên mức cao hơn. Trong bối cảnh đó, Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) tiếp tục là thước đo uy tín để nhận diện những doanh nghiệp tiên phong nâng chuẩn minh bạch.

Sau gần 6 tháng đánh giá độc lập với sự tham gia của các Sở Giao dịch Chứng khoán, Ban tổ chức và chuyên gia từ các công ty kiểm toán Big 4, và vượt qua hàng trăm doanh nghiệp niêm yết trên cả hai Sở giao dịch, SHS được Hội đồng bình chọn vinh danh tại hạng mục Báo cáo Thường niên, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong minh bạch hóa hoạt động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (VLCA) khẳng định vai trò thước đo uy tín trong nâng chuẩn công bố thông tin.

Hạng mục Báo cáo Thường niên năm 2025 được đánh giá theo quy trình chuyên môn chặt chẽ, với sự tham gia của các Sở Giao dịch Chứng khoán, Ban tổ chức và đại diện các công ty kiểm toán Big 4. Năm 2025, bộ tiêu chí và quy trình đánh giá được xây dựng toàn diện, nghiêm ngặt hơn với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia từ Big 4, từ đó định hướng doanh nghiệp chuyển từ "đáp ứng quy định" sang "công bố thông tin để tạo dựng niềm tin".

Ba tiêu chí trọng yếu gồm: Tính hữu ích và minh bạch của nội dung báo cáo; Sự liên kết rõ ràng giữa Chiến lược - Vận hành - Kết quả kinh doanh và Trách nhiệm giải trình trước Cổ đông và Thị trường. Chỉ những doanh nghiệp đáp ứng toàn diện tiêu chuẩn cấu trúc, chất lượng và thông lệ công bố mới được lựa chọn vào vòng chung khảo.

Trong những năm qua, SHS kiên định xây dựng nền tảng quản trị hiện đại: chuẩn hóa quy trình báo cáo, ứng dụng công nghệ dữ liệu thời gian thực và tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao chất lượng công bố thông tin, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng trưởng dài hạn, giúp SHS tiệm cận ngày càng sát hơn với các thông lệ quản trị quốc tế.

SHS hướng xây dựng một định chế tài chính chuyên nghiệp, hiện đại và đáng tin cậy, đồng hành cùng cổ đông, khách hàng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng 2025 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược này: Doanh thu hoạt động và Lợi nhuận trước thuế đều tăng trưởng mạnh, giúp SHS hoàn thành và vượt 100% kế hoạch năm ngay từ cuối Quý III. Tổng tài sản tăng 57% so với cùng kỳ, thể hiện rõ sức bật tài chính và nền tảng tăng trưởng ngày càng vững chắc của SHS.

Đặc biệt, tháng 8/2025, vốn hóa thị trường của SHS lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD. Đồng thời, trong năm 2025, SHS cũng được VIS Rating xếp hạng A - Triển vọng Ổn định ngay trong lần đánh giá đầu tiên. Những ghi nhận này cho thấy niềm tin của thị trường đối với chiến lược phát triển dài hạn của SHS: mở rộng hoạt động gắn liền với kỷ luật quản trị, minh bạch và tuân thủ.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, SHS đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và báo cáo, nâng chuẩn minh bạch lên một tầm cao hơn. Qua đó, công ty hướng tới xây dựng hình ảnh một định chế tài chính chuyên nghiệp, hiện đại và đáng tin cậy, đồng hành bền vững cùng cổ đông, khách hàng và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.