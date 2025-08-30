Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết

30-08-2025 - 16:38 PM | Xã hội

Cao điểm nghỉ lễ 2-9, phương tiện trên hai tuyến cao tốc qua Lâm Đồng liên tục xảy sự cố, gây ùn ứ.

Trưa 30-8, lưu lượng xe cộ từ TP HCM đổ về các tỉnh miền Trung tăng cao dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã liên tiếp xảy ra va chạm và sự cố giao thông, khiến phương tiện ùn ứ, di chuyển chậm qua nhiều đoạn.

Cuối giờ sáng 30-8, tại km33+300 cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), hai ô tô 7 chỗ va chạm khi lưu thông cùng chiều, dừng lại ở làn sát dải phân cách cứng. Các xe qua khu vực phải giảm tốc, khiến giao thông bị ùn ứ.

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 1.

Các ô tô di chuyển khó khăn do sự cố xảy ra tại km140 đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Ảnh: DT

Đến khoảng 12h, tại km140 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, một ô tô lưu thông hướng Nam – Bắc gặp sự cố, phần đầu hư hỏng nặng, nằm cách nút giao Vĩnh Hảo khoảng 6km. Hàng loạt phương tiện phải nối đuôi nhau, di chuyển chậm.

Khoảng 14h20 cùng ngày, tại km176 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (xã Lương Sơn, Lâm Đồng), một ô tô khác lao khỏi đường cao tốc, rơi xuống lề đất, đầu xe biến dạng.

Rất may, người trong xe kịp thoát ra ngoài.

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 2.

Ô tô khác lao khỏi đường cao tốc, rơi xuống lề đất, đầu xe biến dạng tại km176 cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Ảnh: DT

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã khẩn trương có mặt điều tiết giao thông, đặt cảnh báo và phối hợp xử lý hiện trường, nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt trong đợt cao điểm nghỉ lễ.

Theo Châu Tỉnh

Tiền Phong

