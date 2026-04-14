Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa to, chấm dứt nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Nhận định về hiện tượng "rét nàng Bân" trong tháng 3 Âm lịch trên tờ Lao động, chuyên gia thời tiết cho rằng xác suất xảy ra là rất thấp. Nếu xuất hiện, mức độ cũng chỉ dừng ở trạng thái se lạnh, không kéo dài và không đủ mạnh để tạo thành một đợt rét đáng kể.

Dù vậy, trong giai đoạn giao mùa, các đợt không khí lạnh cuối mùa vẫn có thể xuất hiện rải rác nhưng thường ngắn và không ổn định.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 22-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-36 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.