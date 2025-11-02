Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên tục chuyển 1 tỷ đồng cho bạn thân góp tiền đầu tư đất, 2 năm sau không được chia lợi nhuận, người phụ nữ báo công an

02-11-2025 - 19:20 PM | Sống

Liên tục chuyển 1 tỷ đồng cho bạn thân góp tiền đầu tư đất, 2 năm sau không được chia lợi nhuận, người phụ nữ báo công an

Lấy lý do chung tiền mua đất để bán lại kiếm lời, Vũ Thị Minh Xuân (SN 1979, ngụ Đà Nẵng rủ bạn thân chuyển khoản hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 31/10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng thông báo đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân (sinh năm 1979, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định: Khoảng cuối năm 2023, lợi dụng mối quan hệ bạn thân lâu năm và sự tin tưởng tuyệt đối từ chị P.T.H.N. (sinh năm 1980, trú phường Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Xuân nhiều lần đề nghị chị N. chuyển tiền để đặt cọc mua đất, sau đó sẽ bán lại kiếm lời và chia lợi nhuận cho chị N.

Do quá tin tưởng bạn thân, chị N. đã nhiều lần chuyển tiền cho Xuân, tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Trong suốt 2 năm tiếp theo (từ cuối 2023 đến nay), Xuân không thực hiện việc mua bán đất, cũng không hoàn trả tiền và không đề cập gì đến số tiền đã nhận. Khi chị N. hỏi, Xuân liên tục thoái thác, lẩn tránh.

Nhận ra mình bị lừa, chị N. đã tố cáo Xuân đến cơ quan công an.

Liên tục chuyển 1 tỷ đồng cho bạn thân góp tiền đầu tư đất, 2 năm sau không được chia lợi nhuận, người phụ nữ báo công an- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng và Viện KSND khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Minh Xuân. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Cơ quan CSĐT kêu gọi: Những ai là bị hại trong vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo của Vũ Thị Minh Xuân vui lòng liên hệ ngay:

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng Địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại: 0694.260.254 hoặc 0694.260.246 Hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Phạm Thị Huế – SĐT: 0934.777.346

Theo Công an TP Đà Nẵng

Công an TP HCM bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ ông bán nhà 2 tỷ ở thành phố, về quê dưỡng già cùng em trai: 2 năm sau, tiền hết tình cũng chẳng còn

Cụ ông bán nhà 2 tỷ ở thành phố, về quê dưỡng già cùng em trai: 2 năm sau, tiền hết tình cũng chẳng còn Nổi bật

Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Nhận được tin nhắn này, người dùng Zalo, Facebook phải xoá ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu giáo viên từ năm 2026

Tin vui cho hàng triệu giáo viên từ năm 2026

19:05 , 02/11/2025
Miệng đột nhiên có 5 vị lạ sau là dấu hiện sức khoẻ "xuống cấp", đủ bệnh nguy hiểm rình rập: Kiểm tra ngay để phát hiện kịp thời

Miệng đột nhiên có 5 vị lạ sau là dấu hiện sức khoẻ "xuống cấp", đủ bệnh nguy hiểm rình rập: Kiểm tra ngay để phát hiện kịp thời

18:31 , 02/11/2025
Đang ‘xác minh khuôn mặt và CCCD’ qua Zalo, người đàn ông 55 tuổi phát hiện: Điện thoại đơ, tài khoản bị trừ 350 triệu đồng

Đang ‘xác minh khuôn mặt và CCCD’ qua Zalo, người đàn ông 55 tuổi phát hiện: Điện thoại đơ, tài khoản bị trừ 350 triệu đồng

18:18 , 02/11/2025
Thường làm 3 việc này vào cuối tuần là biểu hiện EQ thấp “đáng báo động”

Thường làm 3 việc này vào cuối tuần là biểu hiện EQ thấp “đáng báo động”

18:15 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên