Liên tục mở rộng quỹ đất, các dự án của Novaland đang làm ăn ra sao

Năm 2021, dù thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn do dịch Covid, Novaland vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu thuần năm 2021 của NVL tăng 196,5% so với năm 2020 lên 14.903 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.455 tỷ đồng, giảm 11,6% do năm ngoái Novaland có khoản lãi đột biến từ thoái vốn nên doanh thu tài chính năm nay giảm đi đáng kể.



Trong 14.903 tỷ đồng doanh thu thì có 13.339 tỷ đồng đến từ việc bàn giao 7 dự án bất động sản đô thị do các công ty con của Novaland làm chủ đầu tư gồm 1 dự án ở khu trung tâm, 1 dự án khu đông, 2 dự án khu đô thị vệ tinh và 3 dự án đô thị du lịch.

Trong đó, BĐS đô thị du lịch mang về nguồn thu lớn nhất cho NVL khi dự án NovaHills Mũi Né tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã mang về 4.803 tỷ đồng doanh thu. Hai dự án BĐS đô thị du lịch còn lại cũng ghi nhận nguồn thu ổn, dự án NovaWorld Phan Thiết mang về 1.673 tỷ đồng, dự án NovaWorld Hồ Tràm mang về 1.109 tỷ đồng.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, dự án BĐS đô thị khu trung tâm Saigon Royal Residence mang về 2.285 tỷ đồng doanh thu còn dự án BĐS đô thị khu đông Victoria Village mang về 691 tỷ đồng.

Thuộc dự án chiến lược của Tập đoàn Novaland, 2 dự án thuộc BĐS Đô thị vệ tinh xây dựng tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai là Aqua City và Aqua Riverside City lần lượt mang về 1.916 tỷ đồng và 862 tỷ đồng doanh thu.

Cụm dự án BĐS Đô thị vệ tinh của Novaland tại tỉnh Đồng Nai là cụm dự án bất động sản nổi bật thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Các dự án BĐS Đô thị vệ tinh NVL đang phát triển bao gồm Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City, Aqua City Phoenix Island, Aqua Marina City.

Trong đó, tổng diện tích đất Novaland đang phát triển tại các dự án trên là 561 ha, gồm 13.606 sản phẩm, dự kiến sẽ bàn giao từ quý 2/2022 đến quý 1/2024.

Đặc biệt, trong năm 2021, quỹ đất NVL đã tăng gấp đôi từ gần 5.400ha lên khoảng 10.600ha. Tổng giá trị phát triển quỹ đất theo đó cũng tăng trưởng tương ứng từ 52 tỷ USD lên 71 tỷ USD. Quy mô tổng tài sản của Tập đoàn cũng tăng 40% lên 201.834 tỷ đồng.

Tập đoàn đặt mục tiêu phát triển tổng quỹ đất dành cho nhà ở và nghỉ dưỡng lên tới 57.000 ha trên khắp Việt Nam đến năm 2030. Việc mở rộng ở miền Nam và miền Trung Việt Nam sẽ diễn ra trong trung hạn và miền Bắc Việt Nam sẽ diễn ra trong dài hạn.

