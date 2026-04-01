"Liều thuốc bổ" của thị trường chứng khoán

Ngay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì, hàng loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng mặt bằng lãi suất hạ nhiệt sẽ tạo lực đẩy mới cho dòng tiền.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là dòng vốn sẽ dịch chuyển ra sao và liệu thị trường chứng khoán có trở thành điểm đến hấp dẫn hơn. Theo ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 Hội sở, CTCP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) , việc giảm lãi suất có thể được xem là một “liều thuốc bổ” trực tiếp cho thị trường.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán dự báo hấp dẫn trở lại. Khi lãi suất huy động không còn đủ hấp dẫn sau cuộc đua huy động vừa rồi, dòng tiền nhàn rỗi từ dân cư và tổ chức sẽ có xu hướng dịch chuyển sang các kênh tài sản có tỷ suất sinh lời cao hơn, trong đó chứng khoán là lựa chọn hàng đầu.

Thứ hai, sự hạ nhiệt của lãi suất góp phần cải thiện biên lợi nhuận doanh nghiệp. Theo ông Toàn, lãi suất vay thấp hơn giúp giảm chi phí tài chính, trực tiếp thúc đẩy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, từ đó làm giảm định giá P/E của thị trường, giúp chứng khoán trở nên rẻ hơn một cách tương đối.

Tuy nhiên, vị chuyên gia Mirae Asset nhấn mạnh: " Lãi suất chỉ là điều kiện cần, để kích hoạt một nhịp tăng bền vững, thị trường vẫn cần điều kiện đủ là sự tăng trưởng nội tại của doanh nghiệp và môi trường vĩ mô ủng hộ ".

Lựa chọn cổ phiếu ra sao trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều biến số﻿?

Trong bối cảnh thị trường đang đứng ở vùng giao thoa giữa nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít biến số, ông Toàn khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên cách tiếp cận dựa trên nội tại doanh nghiệp, đồng thời quản trị rủi ro chặt chẽ.

Theo đó, về tỷ trọng danh mục, chuyên gia Mirae Asset cho rằng nhà đầu tư có thể duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức khoảng 60–70%, nhưng cần hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao, đặc biệt tại các vùng giá đã tăng nóng trong ngắn hạn. Điều này nhằm giảm áp lực trước những biến động bất ngờ từ các yếu tố bên ngoài, nhất là trong bối cảnh thị trường vẫn nhạy cảm với thông tin vĩ mô và địa chính trị.

Về lựa chọn cổ phiếu, ông Toàn ưu tiên các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng trong năm 2026, hoặc những mã cổ phiếu có khả năng được khối ngoại quan tâm, tích lũy trước thềm lộ trình nâng hạng thị trường. Theo ông, đây là nhóm có cơ sở tốt hơn để hút dòng tiền trong bối cảnh xu hướng đầu tư ngày càng thiên về chất lượng và tính chọn lọc.

Bên cạnh đó, yếu tố kỷ luật tiếp tục được nhấn mạnh. Chuyên gia Mirae Asset cho rằng nhà đầu tư cần kiên định với nguyên tắc cắt lỗ và chốt lời theo kế hoạch, thay vì để cảm xúc chi phối trong các nhịp biến động mạnh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, việc bám sát các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp là điều cần thiết hơn là chạy theo những cổ phiếu đầu cơ thiếu nền tảng.