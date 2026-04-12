Lỗ kỷ lục gần 725 tỷ đồng, Tập đoàn Đua Fat (DFF) âm vốn sâu, đối mặt rủi ro hoạt động liên tục

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét, mức lỗ năm 2025 của Tập đoàn Đua Fat tăng tới 56,7% so với con số 462,5 tỷ đồng của năm trước. Lũy kế, doanh nghiệp đang “gánh” khoản lỗ lên tới 1.287,1 tỷ đồng.

Hệ quả là vốn chủ sở hữu của công ty bị bào mòn hoàn toàn, chuyển từ mức dương 237,8 tỷ đồng hồi đầu năm sang âm 487,1 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Đây là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe tài chính, khi doanh nghiệp không còn “vùng đệm” vốn để chống đỡ rủi ro.

Không chỉ thua lỗ, áp lực nợ của Tập đoàn Đua Fat cũng ngày càng lớn. Tính đến 31/12/2025, tổng nợ phải trả đạt 3.192,8 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm trước. Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản đã tăng từ 0,93 lần lên 1,18 lần. Điều này đồng nghĩa với việc tổng nghĩa vụ nợ đã vượt quá giá trị tài sản hiện có.

Trong khi đó, do vốn chủ sở hữu âm, hệ số nợ/vốn chủ rơi vào trạng thái “không xác định”, phản ánh mức độ đòn bẩy tài chính ở ngưỡng rủi ro rất cao.

Xét về cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu có xu hướng giảm nhẹ, lần lượt xuống còn 1.585,6 tỷ đồng và 307,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản nợ phải trả khác lại tăng mạnh 26,9%, lên 1.299,5 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí phải trả tăng gần 46% lên 626,6 tỷ đồng, cho thấy áp lực nghĩa vụ tài chính dồn tích ngày càng lớn trong bối cảnh dòng tiền suy yếu.

Nguồn: Tập đoàn Đua Fat

Một điểm đáng chú ý khác là báo cáo tài chính của Đua Fat bị đơn vị kiểm toán – Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Theo đó, ngày 31/12/2025, Tập đoàn Đua Fat đã thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt với đầy đủ hồ sơ. Tuy nhiên do thời gian đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán sau ngày 31/12/2025. Do tiền mặt biến động liên tục nên đơn vị kiểm toán gặp khó khăn trong quá trình kiểm kê và không xác minh được tính hiện hữu của số dư tiền mặt nêu trên.

Khó khăn của Đua Fat không chỉ nằm trên sổ sách mà còn thể hiện rõ trong hoạt động thực tế. Hiện tại dự án Cảng Trung Nam Cà Ná đang tạm dừng do chủ đầu tư là CTCP Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná thiếu hụt tài chính để duy trì thi công nên chưa thể thanh toán cho Công ty. Ngay khi chủ đầu tư là CTCP Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná có đủ nguồn tài chính dự án sẽ được tiếp tục thi công và nghiệm thu các giá trị dở dang còn lại. Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ, Du lịch là nhà cung cấp vật tư thi công cho các công trình và dự án của Tập đoàn Đua Fat, do chủ đầu tư là CTCP Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná hiện tại chưa thanh toán giá trị các hạng mục đã nghiệm thu hoàn thành cho Công ty nên Công ty chưa thể thanh toán cho Nhà cung cấp; chính vì vậy, khoản công nợ này được chuyển nghĩa vụ thanh toán sang cho chủ đầu tư là CTCP Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná và đã có sự đồng ý của 3 bên với cơ sở là biên bản chuyển giao công nợ ba bên ngày 15 tháng 12 năm 2024, số tiền 129.934.456.020 đồng.

Dự án Cảng Trung Nam Cà Ná. (nguồn: Trungnamgroup)

Bên cạnh đó, tại thời điểm 31/12/2025, Công ty đã gửi đầy đủ các thư xác nhận nợ tới các đối tác là khách hàng, nhà cung cấp và các chủ nợ vay của công ty nhưng đến thời điểm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, một số thư xác nhận nợ được gửi về công ty không kịp thời gian kết thúc kỳ kiểm toán. Do tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đang gặp khó khăn bởi các dự án bị đình trệ và cùng với việc không thu được tiền từ các khoản nợ xấu với tổng giá trị lên tới hơn 700 tỷ đồng khiến cho công ty bị chậm thanh toán các khoản tổng gốc và lãi các khoản vay và nợ thuê tài chính quá hạn làm cho nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn; ngoài ra do khó khăn về tài chính nên công ty cũng đã tinh gọn và cắt giảm bộ máy nhân sự để tiết kiệm chi phí.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 10/4, giá cổ phiếu DFF ở mức 600 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch đạt 678 nghìn đơn vị.

Hiện vốn hóa thị trường của Tập đoàn Đua Fat ở múc 48 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, các cổ đông lớn của công ty, gồm: Chủ tịch HĐQT Lê Duy Hưng nắm giữ 12,25% vốn, bà Hồ Thị Lý nắm giữ 11,88% vốn, ông Nguyễn Cảnh Trung nắm giữ 7,5% vốn, bà Nguyễn Thị Thùy Linh nắm giữ 6,4% vốn và bà Trần Thị Hồng Nhung nắm giữ 1,15% vốn.