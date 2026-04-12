Góc nhìn chuyên gia: Quý 2-3 là thời điểm "vàng" đón sóng nâng hạng, cơ hội mở ra tại loạt nhóm ngành chiết khấu sâu

Thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch 6/4 – 10/4 diễn biến khá hưng phấn khi VN-Index tăng điểm 3/5 phiên, qua đó chinh phục lại ngưỡng kháng cự 1.750 ở phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index tăng 66 điểm (+3,92%) so với tuần trước.

Điểm nhấn thị trường tuần qua là phiên giữa tuần tăng 79 điểm (+4,71%) nhờ đón cùng lúc các thông tin tích cực bao gồm: 1) FTSE Russell xác nhận Việt Nam chính thức được nâng hạng và 2) Các bên liên quan tại khu vực Trung Đông đồng thuận về tiến trình đàm phán.

Dù VN-Index đã vượt ngưỡng 1.750 điểm sau nhịp hồi phục mạnh, các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng tăng bền vững. Trong khi đó, cơ hội giải ngân được đánh giá vẫn hiện hữu ở những nhóm cổ phiếu có nền tảng tốt và định giá hấp dẫn.

﻿Mốc 1.750 điểm là bước đệm quan trọng, song vẫn cần thận trọng

Ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 Hội sở, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS)﻿

Về diễn biến thị trường, ông Toàn cho rằng việc VN-Index vượt ngưỡng tâm lý 1.750 điểm sau một giai đoạn điều chỉnh là tín hiệu kỹ thuật khá tích cực. Dù vậy, để xác nhận thị trường đã thực sự bước vào một xu hướng tăng bền vững trong dài hạn, vẫn cần theo dõi thêm một số yếu tố then chốt.

Trước hết, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vẫn là biến số quan trọng. Trong trường hợp các bên liên quan tìm được giải pháp đình chiến, qua đó đưa tình trạng tại eo biển Hormuz trở lại bình thường và khôi phục lưu lượng vận chuyển dầu mỏ, đây sẽ là điều kiện cần để thị trường có thể đi lên vững chắc hơn. Ngược lại, khi chiến sự vẫn còn là tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu, biến động khó lường vẫn có thể gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Bên cạnh đó, yếu tố thanh khoản cũng cần được theo dõi chặt chẽ. Theo chuyên gia Mirae Asset, một nhịp tăng bền vững không chỉ dựa vào điểm số, mà còn phải được củng cố bởi sự gia tăng ổn định của khối lượng giao dịch, qua đó cho thấy dòng tiền lớn đã thực sự nhập cuộc, thay vì chỉ là những nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn.

“ Tôi đánh giá việc chinh phục mốc 1.750 điểm là một bước đệm quan trọng, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn là cần thiết ”, ông Toàn nhấn mạnh.

Vị chuyên gia cũng lưu ý, hiện P/E của VN-Index đang ở mức khoảng 14,5 lần, tương đương vùng trung bình 5 năm. Trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường được dự báo duy trì tích cực, đây là cơ sở để kỳ vọng thị trường có thể giữ được trạng thái khả quan trong thời gian tới.

Ở một khía cạnh khác, câu chuyện thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi vào tháng 9/2026 không còn đơn thuần là một kỳ vọng, mà đang dần trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi của thị trường trong năm nay.

Chuyên gia Mirae Asset cho biết, dựa trên quan sát tại các quốc gia được nâng hạng gần đây, dòng tiền ngoại thường có xu hướng đi trước đón đầu từ khoảng 3–6 tháng trước thời điểm chính thức. Điều này đồng nghĩa quý 2 và quý 3/2026 có thể là giai đoạn “vàng” để đón dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường Việt Nam.

Theo ông Toàn, nếu kịch bản này xảy ra, sự dịch chuyển sẽ tập trung rõ nét vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có thanh khoản cao và còn dư địa về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Đây không chỉ là dòng tiền mang tính đầu cơ ngắn hạn, mà còn có thể đến từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số cũng như các quỹ chủ động chuyên nghiệp, qua đó tạo nên nguồn vốn có tính ổn định và dài hạn hơn cho thị trường.

Từ góc nhìn đó, ông Toàn cho rằng không nên chỉ nhìn “sóng nâng hạng” như một cơ hội ngắn hạn, mà cần kỳ vọng nhiều hơn vào sự thay đổi về chất của thị trường trong một khung thời gian dài hơn.

Bên cạnh yếu tố lãi suất và nâng hạng, kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng là điểm tựa quan trọng của thị trường.

Theo ông Trần Quốc Toàn, bức tranh lợi nhuận quý đầu năm sẽ phân hóa mạnh, nhưng nhìn chung vẫn nghiêng về chiều tích cực nhờ đà phục hồi của nền kinh tế.

Trong đó, ngân hàng vẫn được kỳ vọng duy trì kết quả khả quan nhờ kiểm soát nợ xấu, tối ưu chi phí và tăng trưởng tín dụng ở mức hai chữ số, dù còn một số áp lực ngắn hạn. Bán lẻ có thể là nhóm nổi bật về tăng trưởng nhờ sức mua phục hồi, trong khi năng lượng được hưởng lợi từ việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm quốc gia.

Ngoài ra, một số cổ phiếu ở nhóm bất động sản và chứng khoán sau giai đoạn điều chỉnh sâu nhưng nội tại cải thiện cũng có thể góp phần hỗ trợ đà hồi phục của thị trường.

Cơ hội giải ngân vẫn xuất hiện

Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc khối Phân tích - Nghiên cứu, Công ty Chứng khoán Agribank

Theo quan sát của vị chuyên gia Agriseco, ở thời điểm hiện tại, các rủi ro về giá năng lượng tăng mạnh đã thuyên giảm nhưng áp lực duy trì ở mức cao có thể vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Ông Khoa dự báo VN-Index trong ngắn hạn sẽ trở lại xu hướng giằng co trong biên độ rộng với các phiên tăng giảm xen kẽ.

Trong đó vùng hỗ trợ ngắn hạn đặt quanh ngưỡng 1.670 điểm, xấp xỉ MA20 ngày; kháng cự là vùng đỉnh mà VN-Index thiết lập trước khi xảy ra chiến sự và sự kiện đóng cửa eo biển Hormuz vào cuối tháng 2/2026, tương ứng 1.850 điểm.

Một thông tin tích cực có thể tác động tới dòng tiền ngắn hạn trên thị trường là trong tuần qua, các NHTM đã cam kết sẽ đồng thuận điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay trong thời gian tới. Mặc dù vậy, việc hạ lãi suất có thể duy trì trong thời gian dài hay không sẽ còn phụ thuộc vào áp lực lạm phát, tỷ giá. Nếu lạm phát, tỷ giá vẫn nằm trong tầm kiểm soát, việc hạ lãi suất có thể mang tính bền vững giúp hỗ trợ các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tuy nhiên, nếu lạm phát, tỷ giá có những dấu hiệu nóng lên, NHNN sẽ cần phải sử dụng các công tiền tệ nhằm kiểm soát những rủi ro kể trên, theo đó việc hạ lãi suất sẽ khó được duy trì. Cùng với đó, tình trạng mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động đã diễn ra trong một thời gian dài cũng là một vấn đề đối với thanh khoản hệ thống. Để các NHTM có thể hạ lãi suất, NHNN sẽ phải có những biện pháp nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Đánh giá về triển vọng kết quả kinh doanh quý 1/2026 , ông Khoa từ Agriseco cho rằng bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết nhìn chung vẫn tích cực, nhưng mức độ phân hóa sẽ rõ nét hơn. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông còn khó lường, đặc biệt là rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz, giá dầu và nhiều loại nguyên liệu đầu vào tăng cao đang tạo áp lực lên chi phí, qua đó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của không ít doanh nghiệp.

Về nhóm ngành, ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò trụ cột cho tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường, dù đà tăng có thể không quá mạnh do tín dụng chậm lại và chi phí vốn gia tăng. Trong khi đó, các nhóm vật liệu xây dựng, dầu khí, phân bón và bán lẻ được đánh giá tích cực hơn. Cụ thể, nhóm vật liệu xây dựng hưởng lợi từ giá bán tăng và nhu cầu phục vụ đầu tư công; phân bón được hỗ trợ bởi nguồn cung gián đoạn và giá bán đi lên; còn dầu khí có triển vọng khả quan cả ở mảng hạ nguồn lẫn thượng nguồn nhờ giá dầu cao và chu kỳ đầu tư mới trong ngành.

Trong bối cảnh còn nhiều bất định như hiện tại, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên chiên lược giao dịch thận trọng, hạn chế sử dụng margin và có thể giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức 30% danh mục.

"Nhưng đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tìm kiếm cơ hội ở những nhóm ngành hay cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực mà giá cổ phiếu lại chiết khấu sâu cùng thị trường đưa định giá về vùng hợp lý hoặc hấp dẫn để có thể giải ngân.

Danh mục nên ưu tiên các nhóm ngành không bị tác động bởi bối cảnh và thậm chí có những câu chuyện hưởng lợi thuộc nhóm Ngân hàng, Phân bón, Vật liệu xây dựng, Dầu khí, Bán lẻ ", ông Khoa chỉ rõ.﻿