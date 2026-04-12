Becamex IJC dự kiến góp thêm gần 200 tỷ đồng vào công ty liên kết

PV | 12-04-2026 - 09:34 AM | Thị trường chứng khoán

HĐQT Becamex IJC đã thống nhất thông qua góp vốn đợt 2 gần 200 tỷ đồng vào Công ty CP Đường vành đai 4 TP.HCM.

Mới đây, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua số tiền góp vốn đợt 2 tại Công ty CP Đường Vành đai 4 TP.HCM.

Theo đó, số tiền đã góp là 36 tỷ đồng; số tiền góp vốn đợt 2 dự kiến gần 200 tỷ đồng bằng hình thức tiền mặt. Thời gian góp vốn chậm nhất ngày 15/4/2026.

Sau đợt góp vốn này, tỷ lệ sở hữu của Becamex IJC tại Công ty CP Đường Vành đai 4 TP.HCM là 36%.

Trước đó, IJC cũng thống nhất thông qua số tiền góp vốn đợt 2 tại Công ty CP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành hơn 42,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chậm nhất ngày 10/4/2026. Tỷ lệ sở hữu của Becamex IJC sau khi góp vốn đợt này là 20% vốn.

Được biết, Công ty CP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành thành lập từ ngày 25/1/2025, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập, trong đó Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) góp 49 tỷ đồng và Becamex IJC góp 20 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2 cổ đông khác gồm Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Công ty CP Đường Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là doanh nghiệp dự án, được thành lập để đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ).

Dự án đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ), có tổng chiều dài khoảng 52km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m; tổng mức đầu tư khoảng 17.400 tỷ đồng, riêng chi phí xây lắp hơn 8.833 tỷ đồng, thời gian thực hiện 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; dự kiến hoàn thành năm 2027.

PV

An ninh tiền tệ

