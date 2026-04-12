Hai ứng viên tham gia HĐQT và BKS thay nhóm VinaCapital tại Nhà Khang Điền

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) mới bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 22/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Nhà Khang Điền công bố ứng viên thành viên HĐQT là ông Lê Hoàng Khởi (sinh năm 1988) và ứng viên thành viên Ban kiểm soát (BKS) là bà Lê Thị Mai Khanh (sinh năm 1983).

Trước đó, Nhà Khang Điền trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Diệu Phương (sinh năm 1980) và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vương Hoàng Thảo Linh (sinh năm 1974).

Điểm đáng lưu ý, bà Nguyễn Thị Diệu Phương và bà Vương Hoàng Thảo Linh là đại diện của nhóm quỹ VinaCapital. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương và bà Vương Hoàng Thảo Linh từ nhiệm vị trí tại Nhà Khang Điền trong bối cảnh cổ đông liên quan đang bán ra cổ phiếu KDH.

Cụ thể, ngày 18/3, quỹ Vietnam Investment Property Limited đã bán ra 7,5 triệu cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 0,85%, về 0,18% vốn điều lệ. Trong đó, phiên giao dịch ngày 18/3, cổ phiếu KDH cũng xuất hiện giao dịch thoả thuận 7,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 195 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, Nhà Khang Điền đặt kế hoạch doanh thu 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.500 tỷ đồng, cổ tức dự kiến tỷ lệ 10%.

Ban lãnh đạo Nhà Khang Điền cho biết, KDH tiếp tục triển khai kinh doanh đối với phân khu thấp tầng của dự án Gladia by the Waters, hợp tác với tập đoàn Keppel (Singapore) có tổng quy mô 11,8 ha tại phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh.

Triển khai xây dựng và dự kiến bắt đầu kinh doanh từ quý III/2026 đối với phân khu cao tầng của dự án Gladia by the Waters khi đủ điều kiện mở bán theo quy định. Tiếp tục xây dựng Dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng tại xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh và sẽ kinh doanh khi đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, công ty triển khai xây dựng đối với dự án khu nhà ở 11A tại Xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh và sẽ kinh doanh khi đủ điều kiện. Tiếp tục hoàn tất việc bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án để chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng và kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Năm 2025, Nhà Khang Điền đạt doanh thu hơn 4.651 tỷ đồng và lãi ròng 1.045 tỷ đồng, lần lượt tăng 42% và 29% so với năm trước. Kết quả giúp KDH xác lập kỷ lục lợi nhuận mới, đồng thời lấy lại mốc lãi nghìn tỷ đồng sau hai năm đánh mất. So với kế hoạch cổ đông thông qua trước đó, công ty vượt chỉ tiêu doanh thu 22% và lợi nhuận 5%.