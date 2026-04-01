Thành viên HĐQT độc lập VPBankS từ nhiệm

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, MCK: VPX) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về vấn đề nhân sự.

Theo đó, VPBankS đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Trung- Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong đơn từ nhiệm, ông Trung cho biết, ngày 3/9/2025, ông được ĐHĐCĐ VPBankS tín nhiệm bầu chọn làm thành viên HĐQT độc lập. Kể từ đó đến nay, ông đã tuân thủ và làm tròn vai trò của thành viên HĐQT VPBankS.

Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân nên hiện tại ông Nguyễn Quang Trung không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, trước đó, ngày 26/3/2026, ông Vũ Hữu điền xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT VPBankS do kế hoạch cá nhân thay đổi.

Vì vậy, ông Điền xin từ nhiệm chức danh này kể từ ngày được ĐHĐCĐ VPX thông qua.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VPBankS dự kiến diễn ra chiều 20/4 tại Hà Nội. HĐQT VPX trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 11.074 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 44% so với thực hiện năm 2025.

Trước đó, năm 2025, VPBankS báo tổng doanh thu 7.962 tỷ đồng; lãi trước thuế kỷ lục 4.476 tỷ đồng- kết quả này gấp gần 4 lần lợi nhuận trước thuế năm trước đó và vượt kế hoạch đã điều chỉnh.

Ngoài ra, năm 2026, công ty đặt mục tiêu tăng thị phần môi giới từ 3,2% lên 5% trên sàn HoSE trong năm nay. Ở mảng cho vay margin, tăng trưởng dư nợ bình quân từ gần 19.775 tỷ đồng của năm 2025 được kỳ vọng tăng lên gần 49.485 tỷ đồng trong năm 2026.

Dù kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong năm 2025 nhưng HĐQT đề xuất không chia cổ tức nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động phức tạp, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.



