Ba lãnh đạo Imexpharm cùng đăng ký bán cổ phiếu

Theo Hà Ly | 11-04-2026 - 19:48 PM | Thị trường chứng khoán

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Imexpharm Trần Thị Đào cùng 2 Phó Tổng Giám đốc khác đăng ký bán cổ phiếu IMP cùng thời điểm.

Nhiều lãnh đạo của Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP, sàn HoSE) vừa đăng ký bán cổ phiếu.

Trong đó, bà Trần Thị Đào - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Imexpharm, đăng ký bán 371.400 cổ phiếu IMP. Nếu giao dịch thành công, bà Đào sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại Imexpharm từ 671.400 cổ phiếu (tỷ lệ 0,44% vốn điều lệ) xuống còn 300.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,2%).

Bà Trần Thị Đào - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Imexpharm

Tương tự, ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Imexphar đăng ký bán 156.000 cổ phiếu IMP để giảm sở hữu về còn 150.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,1% vốn điều lệ.

Các giao dịch trên dự kiến thực hiện trong thời gian từ 15/4 đến 14/5/2026 với lý do cân đối Tài chính gia đình.

Trước đó, một Phó Tổng Giám đốc khác của Imexpharm là ông Huỳnh Văn Nhung cũng đăng ký bán 80.000 cổ phiếu IMP trong thời gian từ 16/4 tới 15/5/2026 cũng với lý do cân đối Tài chính gia đình. Nếu thành công, ông Nhung sẽ giảm sở hữu xuống 100.000 cổ phiếu chiếm 0,065% vốn IMP.

Trong diễn biến khác, Imexpharm sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào sáng ngày 22/4 tại số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, TP.HCM.

Theo tài liệu đã công bố, Imexpharm lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 502 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,8% và 12,6% so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận, công ty muốn nâng tỷ lệ trả cổ tức năm 2025, từ 5% lên 6% bằng tiền. Với năm 2026, công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong khoảng 5% đến 8%.

