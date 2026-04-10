Cựu CEO ACB Lý Xuân Hải "tái xuất" tại một công ty chứng khoán

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã: TVS) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến nhân sự cấp cao, định hướng quản trị và kế hoạch kinh doanh.

Theo tờ trình, công ty thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT bà Bùi Thị Kim Oanh. Đồng thời, TVS đề xuất ông Lý Xuân Hải làm ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024–2028.

Ông Hải là gương mặt quen thuộc trong giới tài chính – ngân hàng Việt Nam. Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giai đoạn 2005–2012 trước khi vướng vòng lao lý trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên).

Giai đoạn 2017–2018, ông đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Chiến lược tại Hoàng Anh Gia Lai của Đoàn Nguyên Đức. Hiện nay, cựu CEO ACB giữ vai trò Chủ tịch danh dự HĐQT tại CTCP Tơ lụa Bảo Lộc (Bảo Lộc Silk).

Song song với thay đổi ở HĐQT, doanh nghiệp cũng trình cổ đông phương án kiện toàn Ban Kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường tính độc lập. Cụ thể, TVS dự kiến miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Hồng Nhung, đồng thời miễn nhiệm chức danh Trưởng ban/Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đỗ Việt Hùng.

Theo lý giải từ doanh nghiệp, các thành viên Ban Kiểm soát nêu trên đã có thời gian đương nhiệm kéo dài hơn 17 năm. Việc thay đổi nhân sự nhằm phù hợp với thông lệ quản trị công ty đại chúng tốt, đặc biệt là yêu cầu về tính độc lập. Định hướng này tương đồng với chuẩn mực áp dụng đối với thành viên HĐQT độc lập – thường không đảm nhiệm quá hai nhiệm kỳ – qua đó góp phần tăng tính minh bạch và khách quan trong hoạt động giám sát.

Dự kiến, bà Thái Thị Vân Anh và bà Trương Ngọc Hương Quỳnh sẽ được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát thay thế.

﻿Mục tiêu lợi nhuận 340 tỷ đồng

Về triển vọng thị trường, TVS Research dự báo VN-Index có thể đạt vùng 1.850–1.900 điểm vào cuối năm 2026, dựa trên nền tảng tăng trưởng GDP khoảng 8,3% và định hướng duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026–2030. Bên cạnh đó, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 9/2026 được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn ngoại từ các quỹ ETF, qua đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư và thanh khoản.

Trên cơ sở các yếu tố vĩ mô thuận lợi, TVS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 340 tỷ đồng. Đồng thời, công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không vượt quá 10% vốn điều lệ, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế