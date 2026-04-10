Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa từ quý 2/2026

Chiều 9/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó nhấn mạnh việc phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ phát triển thị trường tín chỉ các-bon và vận hành thí điểm sàn giao dịch dữ liệu, tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số, triển khai từ quý 2/2026.

Đồng thời, từ quý 2/2026, các cơ sở dữ liệu trọng yếu trong lĩnh vực đất đai, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, công chức, viên chức… sẽ được đẩy mạnh xây dựng và khai thác, hướng tới mục tiêu đưa dữ liệu trở thành một loại tài nguyên quan trọng của nền kinh tế.

Trong quý 3/2026, Chính phủ sẽ hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung các cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch phát triển các mô hình kinh tế mới.

Liên quan đến thị trường tài sản mã hóa, Bộ Tài chính trước đó đã có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Căn cứ Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến nay, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị. Qua xem xét, đánh giá, có 5/7 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, bao gồm: Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) có vốn điều lệ 25 tỷ đồng; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có vốn điều lệ 101 tỷ đồng; Công ty CP Tài sản số Việt Nam có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, các hồ sơ của Công ty CP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex (DOLPHINEX) và Công ty CP Công nghệ số SSI (SSID) không đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Bước tiến đáng chú ý khác là Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2026/TT-BTC hướng dẫn về kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 27/3/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa, triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư quy định nhà đầu tư là tổ chức trong nước có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế theo mức thuế suất 20%. Thu nhập chịu thuế được xác định trên cơ sở phần chênh lệch giữa giá bán và giá mua, sau khi đã trừ các chi phí hợp lệ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng áp dụng cùng mức thuế suất này đối với phần thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ.

Đối với tổ chức nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa tại Việt Nam thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ, chính sách thuế được áp dụng theo hướng đơn giản hóa, với mức thu 0,1% trên doanh thu của từng lần chuyển nhượng. Cách tiếp cận này nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý đối với các giao dịch xuyên biên giới, đồng thời vẫn bảo đảm thu ngân sách.

Về thuế thu nhập cá nhân, cá nhân tham gia chuyển nhượng tài sản mã hóa, không phân biệt cư trú hay không cư trú, sẽ chịu thuế theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Quy định này góp phần thiết lập cơ chế thu thuế rõ ràng, minh bạch và dễ thực hiện đối với nhà đầu tư cá nhân.

Việc ban hành liên tiếp các Thông tư được đánh giá là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện khung khổ pháp lý về thuế đối với tài sản mã hóa, góp phần nâng cao tính minh bạch, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trong thời gian tới.