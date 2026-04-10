Sàn tiền số lớn thứ 4 thế giới đầu tư vào công ty tài sản số của VPBank

Theo thông tin công bố, giao dịch góp vốn được thực hiện trong tháng 4, với sự tham gia của OKX cùng HashKey Capital – quỹ đầu tư mạo hiểm thuộc HashKey Group. Khoản đầu tư nhằm giúp CAEX nâng vốn điều lệ lên mức tối thiểu 10.000 tỷ đồng, một trong những điều kiện để vận hành sàn giao dịch tài sản số theo Nghị quyết 5/2025.

Ngoài yếu tố vốn, OKX dự kiến hỗ trợ CAEX về hạ tầng công nghệ, tuân thủ pháp lý, bảo mật, quản trị rủi ro và thanh khoản. Ông Netero Dai, Phó Tổng Giám đốc phụ trách thị trường toàn cầu của OKX, nhận định Việt Nam là một trong những thị trường tài sản số năng động, với mức độ tiếp cận của người dùng cao và định hướng pháp lý ngày càng rõ ràng.

Ông cho biết, hợp tác với CAEX là một phần trong chiến lược của OKX nhằm xây dựng môi trường giao dịch an toàn cho người dùng.

OKX (trước đây là OKEx) là một trong những sàn giao dịch tài sản số lớn trên thế giới, hiện đứng thứ 4 toàn cầu về khối lượng giao dịch. Thành lập năm 2017 bởi Star Xu, nền tảng này cung cấp đa dạng dịch vụ như giao dịch giao ngay, hợp đồng tương lai, quyền chọn, vay ký quỹ (margin), tài chính phi tập trung (DeFi) và ví Web3. Theo công bố, OKX hiện có hơn 50 triệu người dùng tại trên 100 quốc gia.

Liên quan đến thương vụ đầu tư, OKX cho biết việc hợp tác với cơ quan quản lý là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu. Doanh nghiệp đã được cấp phép tại nhiều thị trường ở Mỹ, châu Âu và châu Á, trong đó có Singapore và Dubai. Đồng thời, công ty cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào các hệ thống kiểm soát như chống rửa tiền (AML), định danh khách hàng (KYC), quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Còn CAEX được thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, VPBankS – công ty chứng khoán thuộc VPBank – nắm giữ 11% vốn. Cổ đông lớn nhất là Công ty cổ phần LynkiD, sở hữu 50% vốn.

Trước đó, doanh nghiệp cho biết đang hoàn tất kế hoạch tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, hiện có khoảng 10 công ty chứng khoán và ngân hàng quan tâm tham gia lĩnh vực này, với định hướng cấp phép có kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro.



