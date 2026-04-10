SHS tư vấn phát hành riêng lẻ SHB, kết nối loạt quỹ đầu tư hàng đầu

Trong thương vụ quy mô khoảng 3.370 tỷ đồng này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) giữ vai trò nhà tư vấn tài chính doanh nghiệp độc quyền, đồng hành xuyên suốt từ cấu trúc giao dịch đến kết nối nhà đầu tư, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực thu xếp vốn và vị thế trên thị trường ngân hàng đầu tư.

Thương vụ quy mô lớn quy tụ dòng vốn tổ chức chất lượng cao

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và hội nhập sâu rộng, việc nâng cao năng lực vốn, chuẩn hóa quản trị và mở rộng kết nối với dòng vốn tổ chức đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các định chế tài chính. Thương vụ chào bán riêng lẻ của SHB là một minh chứng rõ nét cho xu hướng này, khi quy tụ hàng loạt nhà đầu tư tổ chức uy tín trong và ngoài nước như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), VinaCapital, FPT Capital, PVI Asset Management, Hanwha Life… – những tên tuổi đại diện cho dòng vốn dài hạn, chuyên nghiệp và có tiêu chuẩn đầu tư khắt khe.

Trong giao dịch này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) tham gia với vai trò tư vấn tài chính doanh nghiệp, đồng hành xuyên suốt quá trình triển khai. Không chỉ tham gia ở từng khâu riêng lẻ, SHS đóng vai trò điều phối tổng thể, từ việc xây dựng cấu trúc giao dịch, hoàn thiện khung pháp lý đến tổ chức tiếp cận và kết nối với các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Ngay từ giai đoạn đầu, SHS đã cùng SHB xây dựng phương án phát hành phù hợp với mục tiêu tăng vốn và điều kiện thị trường, đồng thời thiết kế cấu trúc giao dịch theo hướng cân bằng giữa lợi ích cổ đông, yêu cầu pháp lý và khả năng hấp thụ của thị trường. Trên nền tảng đó, quá trình triển khai được tiếp tục hoàn thiện thông qua việc chuẩn hóa hồ sơ, phối hợp với cơ quan quản lý và tổ chức các hoạt động tiếp cận nhà đầu tư một cách bài bản. Thương vụ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo Văn bản số 2735/UBCK-QLCB ngày 08/04/2026.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Duy Linh – Tổng Giám đốc SHS nhấn mạnh: "Thành công của một thương vụ không chỉ nằm ở việc hoàn tất giao dịch, mà ở những giá trị dài hạn mang lại cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường. Những thương vụ chiến lược không đơn thuần tạo ra giá trị tài chính, mà còn góp phần xây dựng niềm tin – vào sự hợp tác, vào triển vọng phát triển và vào nền tảng bền vững của thị trường Việt Nam".

Ông cho biết, thương vụ lần này mang nhiều ý nghĩa tích cực khi tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là các tổ chức có nền tảng tài chính vững chắc, minh bạch và định hướng phát triển rõ ràng. Đồng thời, giao dịch cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thị trường vốn trong việc cung cấp nguồn lực dài hạn cho khu vực tài chính – ngân hàng, qua đó phản ánh sự phát triển ngày càng sâu rộng và bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

Thương vụ với SHB tiếp tục khẳng định năng lực của Khối Ngân hàng Đầu tư (Investment Banking) tại SHS – một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của Công ty. Trong năm 2025, SHS đã tham gia tư vấn nhiều giao dịch lớn như chuyển nhượng vốn cho VNPT, TKV, Hanoitourist; tư vấn cấu trúc vốn cho MWG; huy động vốn cho Taseco Land; và niêm yết cổ phiếu cho KienlongBank. Ở mảng thị trường vốn nợ (DCM), SHS là đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu cho các ngân hàng như Agribank, HDBank, VPBank, SHB và KienlongBank, với tổng khối lượng khoảng 66 nghìn tỷ đồng.

Chuỗi hoạt động này cho thấy sự phát triển đồng bộ của SHS trên cả hai mảng ECM và DCM, từng bước khẳng định năng lực triển khai các giao dịch tài chính quy mô lớn và phức tạp trên thị trường.

One-Stop Shop – định vị mới trong hệ sinh thái tài chính

Sự phát triển của mảng Ngân hàng Đầu tư nằm trong chiến lược chuyển đổi tổng thể của SHS, hướng tới xây dựng một định chế tài chính đầu tư hiện đại dựa trên 5 nền tảng cốt lõi: công nghệ, con người, sản phẩm – dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và năng lực vốn. Đây không chỉ là hệ trục vận hành nội bộ mà còn là cơ sở để SHS nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ.

Năm 2026 được xác định là năm khởi đầu cho giai đoạn chuyển đổi chiến lược, với trọng tâm là phát triển mô hình cung cấp giải pháp tài chính toàn diện (One-Stop Shop), xây dựng nền tảng quản lý tài sản (Wealth Management), đồng thời nâng cao năng lực các mảng kinh doanh cốt lõi và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ.

Theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (dự kiến tổ chức ngày 17/04/2026), SHS đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng. Kế hoạch này được xây dựng trên nền tảng kết quả năm 2025 tăng trưởng tích cực, với doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch, lần lượt trên 60% và hơn 20%. Đồng thời, các chỉ tiêu cũng phản ánh cách tiếp cận thận trọng và chủ động trong bối cảnh thị trường năm 2026 dự báo còn nhiều biến động.

Trong giai đoạn tái cấu trúc và nâng cấp mô hình hoạt động, việc duy trì quy mô doanh thu và lợi nhuận ở mức cao được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng tài chính, tối ưu hiệu quả vận hành và tạo dư địa cho tăng trưởng trong chu kỳ tiếp theo. Với mặt bằng quy mô và hiệu quả hiện tại, kế hoạch năm 2026 của SHS thuộc nhóm dẫn đầu ngành, thể hiện định hướng phát triển bền vững, thay vì theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường tài chính bước vào chu kỳ phát triển mới, các bước đi đồng bộ về tăng vốn, tái cấu trúc và đầu tư nền tảng đang đặt nền móng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của SHS. Đây không chỉ là sự mở rộng về quy mô, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông và khách hàng.