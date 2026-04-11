OCBS tăng vốn chủ gần 3000 tỷ, đón sóng nâng hạng và tăng vị thế

Việc hoàn thành tăng vốn của OCBS diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi Việt Nam vừa chính thức được FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng.

Bên cạnh đó là sự kiện đặc biệt quan trọng khi Việt Nam cũng vừa chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo thông qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 – 2031, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển ổn định và dài hạn của đất nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% trong vòng 5 năm tới.

Chính vì vậy, động thái chủ động gia tăng năng lực tài chính của OCBS được xem là bước chuẩn bị kịp thời để tận dụng các cơ hội mới của thị trường và sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Tăng cường năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng

Theo kế hoạch, số vốn tăng thêm sẽ được OCBS sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Song song đó, OCBS cũng tiếp tục đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ, nâng cấp nền tảng giao dịch và tối ưu vận hành nhằm bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số trong ngành tài chính chứng khoán.

Trước đó, OCBS cũng đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn FPT để đẩy mạnh cải tiến công nghệ, xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data), qua đó gia tăng tiện ích và mang đến giá trị bền vững cho khách hàng.

Nguồn vốn tăng thêm được OCBS dành cho hoạt động đầu tư, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ và hạ tầng công nghệ

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ theo định hướng Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản chuyên nghiệp

Việc tăng vốn được OCBS triển khai trên nền tảng kết quả hoạt động kinh doanh tích cực và quá trình tái cấu trúc nội lực mạnh mẽ trong thời gian qua.

Kết thúc năm 2025, OCBS đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, ghi nhận bước tăng trưởng đáng kể khi doanh thu hoạt động đạt hơn 274 tỷ đồng, tăng 383% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 127 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 827% so với cùng kỳ, vượt xa các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

Song song với tăng trưởng tài chính, OCBS cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp nền tảng giao dịch OCBS Invest và hệ thống an toàn thông tin, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và triển khai đa dạng các giải pháp sản phẩm hỗ trợ nhà đầu tư như: Margin Flash, Margin Prime, tài khoản liên kết OCB, rút/gửi tiền 24/7… góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng; tích cực tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tổ chức hội nghị, sự kiện chuyên ngành và hợp tác chiến lược với các đối tác lớn (Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Tập đoàn FPT, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, FiinGroup…) nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tài chính của các khách hàng mục tiêu.

Bên cạnh đó, OCBS cũng tập trung vào công tác tuyển dụng và đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ theo định hướng Investment Bank, qua đó phát huy vai trò mắt xích quan trọng trong việc tư vấn và kết nối nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, với nền tảng tài chính được củng cố cùng định hướng chiến lược trở thành Ngân hàng Đầu tư và Quản lý Tài sản chuyên nghiệp, OCBS được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững, nâng cao vị thế trên thị trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.