Diamond Properties không bán hết 2,2 triệu cổ phiếu NVL như đăng ký

CTCP Diamond Properties vừa có văn bản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland).



Theo đó, từ ngày 17-19/3/2026, Diamond Properties đã bán khớp lệnh 930.800 cổ phiếu trong tổng số 2,15 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thay đổi kế hoạch.

Qua đó, Diamond Properties giảm sở hữu từ gần 171,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,67%) xuống còn 170,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,63% vốn).

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland, đang là Người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties.

Trước đó, Diamond Properties cũng đã đăng ký bán ra số lượng cổ phiếu nêu trên trong khoảng thời gian từ 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026, tuy nhiên giao dịch không được thực hiện do thay đổi kế hoạch. Qua đó, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên sở hữu 171,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,679%.

Trong diễn biến khác, Novaland sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào chiều ngày 23/4 tới đây tại Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club (Hòn Giồ - Thuận Quý, thôn Tiến Hòa, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Theo tài liệu họp mới công bố, Novaland đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 3 lần về doanh thu và giảm 0,5% về lợi nhuận so với kết quả năm 2025.

Về phân phối lợi nhuận, Novaland không có kế hoạch chia cổ tức cho cả hai năm 2025 và 2026.

Về phương án phát hành cổ phiếu, báo cáo của Novaland cho thấy, trong năm 2025, công ty chưa thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu đã được cổ đông thông qua.

Do đó, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua việc tiếp tục triển khai và điều chỉnh các phương án trên.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ban lãnh đạo cho biết đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có định hướng hợp tác lâu dài và phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Đối với phương án phát hành để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu, công ty chưa đạt được sự đồng thuận từ người sở hữu trái phiếu nên chưa thể triển khai.

Phương án phát hành để hoán đổi nợ trái phiếu được giữ nguyên trong khi phương án phát hành riêng lẻ được điều chỉnh số lượng dự kiến phát hành từ 350 triệu cổ phiếu lên tối đa 800 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.

Giá phát hành không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu NVL trong 30 phiên liền sau và bao gồm ngày ĐHĐCĐ phê duyệt phương án này, có thể được điều chỉnh giảm khi phát sinh các sự kiện dẫn đến điều chỉnh giá cổ phiếu. Với phương án cũ, giá phát hành ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về lý do tăng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, NVL cho biết, căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, tài chính trong thời điểm hiện tại, HĐQT đã đánh giá và nhận thấy việc điều chỉnh phương án thực hiện sẽ giúp tối ưu hóa được giá trị phát hành và lợi ích của cổ đông.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ miễn nhiệm 3 thành HĐQT hết nhiệm kỳ bao gồm Chủ tịch Bùi Thành Nhơn và 2 thành viên độc lập HĐQT là ông Phạm Tiến Vân và ông Hoàng Đức Hùng.

NVL đề xuất đại hội thông qua cơ cấu HĐQT gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập. Qua đó, Đại hội sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên độc lập HĐQT.

Hai thành viên HĐQT còn lại vẫn tiếp tục nhiệm kỳ là ông Dương Văn Bắc và bà Phạm Thị Hồng Nhung.