PNJ chốt ngày phát hành hơn 170 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) thông báo ngày 24/4 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).



Theo đó, PNJ phát hành 170,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán với số tiền 1.705,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ phiếu ESOP đang trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ sau phát hành của PNJ sẽ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên 5.119 tỷ đồng.

Trước ngày phát hành cổ phiếu thưởng, PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào chiều 22/4.

Theo tờ trình công bố, HĐQT PNJ đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 37%và 21% so với thực hiện năm 2025. Bên cạnh đó là kế hoạch chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%.

Dựa trên kết quả thực hiện năm 2026, HĐQT đề xuất chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cụ thể, nếu kết quả kinh doanh năm 2026 đạt từ 85% đến dưới 100% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thì tỷ lệ phát hành ESOP là 0,35%.

Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, tỷ lệ phát hành ESOP là 0,7%. Nếu hoàn thành từ 100% đến dưới 110% chỉ tiêu lợi nhuận, cứ mỗi 1% vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì tỷ lệ phát hành ESOP được cộng thêm 0,01%.

Nếu hoàn thành từ 110% chỉ tiêu lợi nhuận trở lên, cứ mỗi 1% lợi nhuận sau thuế năm 2026 vượt kế hoạch thì tỷ lệ phát hành ESOP được cộng thêm 0,015%.

Tỷ lệ phát hành ESOP bị giới hạn tối đa không quá 1% trong mọi trường hợp. Giá phát hành dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, PNJ ghi nhận doanh thu 35.410 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.828 tỷ đồng trong năm 2025, lần lượt giảm 7,4% và tăng 33,9% so với năm 2024. Kết quả trên đã giúp doanh nghiệp 12% chỉ tiêu doanh thu và 44,3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sẽ thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ đối với thành viên độc lập HĐQT Lê Quang Phúc và miễn nhiệm thành viên Đặng Hải Anh theo đơn từ nhiệm.

Qua đó, cổ đông sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có ít nhất 1 thành viên độc lập.

Ngoài ra, đại hội sẽ thông qua việc thay đổi, xóa bỏ và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Trong đó, PNJ đăng ký bổ sung một số ngành nghề như các ngành liên quan đến nghệ thuận, hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác (chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử).