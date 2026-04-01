Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 31/3/2026, thị trường ghi nhận 3 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 11.616 tỷ đồng, cùng 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 4.695 tỷ đồng.

Lũy kế quý I/2026, tổng giá trị phát hành riêng lẻ đạt 11.885 tỷ đồng, trong khi phát hành ra công chúng đạt 12.917 tỷ đồng. Riêng tháng 3 đã chiếm tới khoảng 2/3 tổng lượng phát hành từ đầu năm, cho thấy dòng vốn đang có xu hướng quay trở lại kênh trái phiếu.

Hoạt động phát hành trong tháng ghi nhận sự tham gia của nhiều tổ chức thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Trong đó, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE: EVF) phát hành riêng lẻ lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất cố định 8,5%/năm

Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư Marina Center thực hiện đợt phát hành riêng lẻ quy mô lớn tới 10.195,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi theo từng giai đoạn: khởi điểm từ 4%/năm, tăng dần lên 8,5%/năm, sau đó được xác định bằng lãi suất tiền gửi 12 tháng của nhóm ngân hàng quốc doanh (VCB, BIDV, VietinBank, Agribank) cộng biên độ 3%/năm.

Ở kênh phát hành ra công chúng, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank; HoSE: HDB) triển khai hai lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 4.600 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và 8 năm. Lãi suất được thả nổi, tính theo lãi suất tiền gửi 12 tháng của nhóm ngân hàng lớn cộng biên độ 2,5–2,7%/năm.

Trong khi đó, CTCP Chứng khoán MB (HoSE: MBS) huy động 970 tỷ đồng qua kênh riêng lẻ, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất hai kỳ đầu ở mức 7,4%/năm, các kỳ tiếp theo được điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,2%/năm.

Hơn 16.300 tỷ đồng trái phiếu “chảy” vào doanh nghiệp trong tháng 3/2026. (Nguồn: VBMA)

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại khoảng 6.298 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong tháng 3, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này phản ánh áp lực dòng tiền vẫn hiện hữu, trong bối cảnh chi phí vốn duy trì ở mức cao

Đặc biệt, khối lượng trái phiếu đáo hạn trong 9 tháng còn lại của năm 2026 ước tính gần 176.000 tỷ đồng, tạo áp lực đáng kể lên khả năng thanh toán của các tổ chức phát hành, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp bất động sản. Thị trường cũng ghi nhận 10 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc với tổng giá trị 2.205 tỷ đồng trong tháng, cho thấy rủi ro vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Trên thị trường thứ cấp, giao dịch TPDN riêng lẻ cải thiện rõ rệt với tổng giá trị đạt 151.283 tỷ đồng, bình quân 6.877 tỷ đồng/phiên, tăng 63% so với tháng trước.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn vẫn ở mức cao, một số doanh nghiệp đã lên kế hoạch phát hành mới. CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HoSE: SBT) dự kiến chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với quy mô tối đa gần 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 9,5%/năm.

Bên cạnh đó, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 8,5%/năm.