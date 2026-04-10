An Quý Hưng Holding trở thành cổ đông lớn tại Giầy Thượng Đình

Công ty CP Giầy Thượng Đình (MCK: GTD, sàn UPCoM) có cổ đông lớn mới sau khi Công ty CP An Quý Hưng Holding (An Quý Hưng Holding) mua vào tổng cộng 1,8 triệu cổ phiếu GTD trong 2 phiên giao dịch.

Cụ thể, An Quý Hưng Holding mua vào 1,35 triệu cổ phiếu GTD trong phiên 3/4 và 423.000 cổ phiếu trong phiên 7/4, qua đó tăng sở hữu từ 459.200 cổ phiếu (tỷ lệ 4,94%) lên mức 2,23 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%).

Công ty CP An Quý Hưng Holding mới được thành lập tháng 10/2025, đăng ký ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Nguyễn Xuân Đông góp 79,2%; bà Đỗ Thị Thanh góp 19,2% và Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Tùng (SN 1994) góp 1,6%. Ông Nguyễn Xuân Đông được biết đến là Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG). Theo tìm hiểu, tháng 11/2025, Công ty CP An Quý Hưng Holding trở thành cổ đông nắm 99,99% vốn tại Công ty TNHH An Quý Hưng. Tháng 11/2021, Công ty TNHH An Quý Hưng góp 99,92% vốn cùng các cá nhân là ông Đào Ngọc Thanh, ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Xuân Đông và ông Nguyễn Hữu Tới thành lập Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings. Pacific Holdings hiện là cổ đông lớn nhất của Vinaconex.

Giầy Thượng Đình đón cổ đông lớn mới sau khi vừa nhận được văn bản thông báo về việc không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Theo đó, tại ngày chốt danh sách 2/4/2026, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Giầy Thượng Đình là 9,3 triệu cổ phiếu do 97 cổ đông nắm giữ.

Ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng Giám đốc Vinaconex

Trong đó có 2 cổ đông lớn nắm giữ hơn 8,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 92,66% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Cụ thể gồm bà Mai Huyền Trang sở hữu gần 6,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 68,66%); Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải nắm hơn 2,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24%).

Còn lại 95 cổ đông không phải là cổ đông lớn, nắm giữ tổng cộng 682.200 cổ phiếu GTD, tương ứng 7,34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán và công bố ngày 30/3/2026 của Giầy Thượng Đình thì vốn chủ sở hữu của công ty là âm hơn 12,4 tỷ đồng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15) Giầy Thượng Đình không đáp ứng điều kiện về "vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên" và cơ cấu cổ đông "có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ". Do đó, doanh nghiệp hiện không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Với cơ cấu cổ đông hiện tại, nhiều khả năng, An Quý Hưng Holding nhận chuyển nhượng cổ phiếu GTD từ các cổ đông lớn nêu trên.

Trong một diễn biến khác, Giầy Thượng Đình đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 2/4/2026. Công ty dự kiến tổ chức đại hội vào khoảng thời gian từ 4/6/2026 - 6/5/2026; địa điểm tổ chức tại Phòng họp, Trụ sở công ty, số 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP.Hà Nội.



