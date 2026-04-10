Chứng khoán APG bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 185/QĐ-XPHC ngày 09/04/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã: APG).

Theo đó, APG bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm2023.

Bên cạnh đó, công ty chậm CBTT các tài liệu sau: Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã APGH2124001; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2024.

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) có Quyết định đưa cổ phiếu APG vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/4/2026.

Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Chứng khoán APG, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, tổ chức kiểm toán cho rằng tại ngày 31/12/2025, Chứng khoán APG có số dư công nợ phải thu khác đối với các cá nhân với giá trị 319,58 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, công ty chưa thu hồi được đấy đủ gốc và lãi trái phiếu mã GKMH2124001 phát hành bởi Công ty Cổ phần Khang Minh Group (nay là Công ty Cổ phần GKM Holdings) theo thời điểm đáo hạn ngày 20/9/2024.

Trái phiếu này đã được gia hạn đến ngày 20/9/2026, tuy nhiên việc các tài liệu về gia hạn không nêu rõ tài sản đảm bảo và giá trị tài sản đảm bảo của lô trái phiếu nêu trên. Số dư gốc và lãi trái phiếu này tại ngày kết thúc năm tài chính tương ứng lần lượt là 44,150 tỷ đồng và 8,535 tỷ đồng.

Với những tài liệu công ty cung cấp, tổ chức kiểm toán không ước tính được giá trị trích lập dự phòng cần thiết đối với các khoản công nợ phải thu nêu trên. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào (nếu có) cũng làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của công ty.

Trước ý kiến của kiểm toán, APG đã có giải trình cụ thể. Đối với khoản phải thu cá nhân, công ty cho biết khoản phải thu cá nhân nêu trên phát sinh từ các giao dịch trong các năm trước. Công ty đã và đang làm việc với các bên liên quan để thu hồi công nợ và đánh giá khoản phải thu vẫn có khả năng thu hồi dựa trên cam kết thanh toán của đối tượng liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm lập BCTC năm 2025, Công ty chưa thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán phù hợp theo quy định chuẩn mực kế toán để ghi nhận trích lập dự phòng. Chủ tịch HĐQT đang trực tiếp chịu trách nhiệm liên hệ với các bên liên quan để xử lý vấn đề này.

Đối với khoản đầu tư trái phiếu, năm 2025, APG và bên phát hành là GKM đã thống nhất gia hạn thời gian đáo hạn trái phiếu. Tuy nhiên, tại thời điểm gia hạn, GKM chưa công bố đầy đủ thông tin liên quan đến tài sản bảo đảm và Công ty chưa có đầy đủ cơ sở để đánh giá chính xác mức độ rủi ro tín dụng và giá trị hợp lý của khoản đầu tư, do đó kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản mục này. Bên GKM đã có Công văn đề nghị bổ sung tài sản đảm bảo và chuyển đổi khoản trái phiếu thành chứng chỉ quỹ, APG ghi nhận ý kiến và đang đánh giá lại tài sản mới này có đủ giá trị kinh tế pháp lý để chuyển đổi không.

Về biện pháp xử lý, APG cho biết đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác nhận công nợ với các bên liên quan của các khoản phải thu với các cá nhân. Công ty sẽ rà soát và đánh giá lại khả năng thu hồi công nợ về thực hiện trích lập dự phòng theo quy định trong kỳ kế toán tiếp theo nếu cần.

Đối với khoản đầu tư trái phiếu, Công ty đang làm việc với bên phát hành để yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ tài sản bảo đảm. Đồng thời, đánh giá lại khoản đầu tư và thực hiện trích lập dự phòng theo quy định nếu cần.