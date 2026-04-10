Khối ngoại "tung" gần 900 tỷ mua ròng trong ngày VN-Index lên mốc 1.750 điểm, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc xanh khá tích cực. Dù đà tăng bị thu hẹp về cuối phiên, VN-Index vẫn đóng cửa tại ngưỡng 1.750 điểm, tương ứng tăng 13 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE tiếp tục cải thiện, đạt gần 22.100 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bất ngờ trở lại mua ròng hơn 861 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng gần 841 tỷ đồng﻿

Tại chiều mua, ﻿khối ngoại mua ròng mạnh nhất TCB với giá trị khoảng 218 tỷ đồng. Xếp sau là HPG (180 tỷ đồng), MBB (101 tỷ đồng), VNM (94 tỷ đồng) và MSN (72 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BID với giá trị khoảng 69 tỷ đồng. Theo sau là VHM (-44 tỷ đồng), FRT (-37 tỷ đồng), VPB (-34 tỷ đồng) và KDH (-34 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 24 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là PVS với khoảng 32 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Các vị trí tiếp theo lần lượt là PVI (1 tỷ đồng), NTP (1 tỷ đồng), PLC và VC3 với giá trị mua ròng ở mức thấp hơn.

Ở chiều bán, TNG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 5 tỷ đồng, tiếp đến là IDC (-3 tỷ đồng), IVS (-1 tỷ đồng), VTZ (-1 tỷ đồng) và DXP (-1 tỷ đồng).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VNZ với giá trị khoảng 55 tỷ đồng. Xếp sau là F88, DDV, AMS và MPC, song giá trị mua ròng của các mã này đều ở mức khá thấp. Ở chiều ngược lại, VEA bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 2 tỷ đồng, theo sau là QNS (-2 tỷ đồng), VGI (-1 tỷ đồng),...