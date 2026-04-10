Một thế lực "tung" hơn 400 tỷ gom cổ phiếu HOSE phiên cuối tuần

Tuệ Giang | 10-04-2026 - 16:45 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 423 tỷ trên HOSE

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần tiếp tục trong diễn biến kiểm tra động lực ở khu vực kháng cự quanh mốc 1.750. Sang tới phiên chiều, nhiều cổ phiếu ghi nhận thu hẹp biên độ tăng. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1750, tăng 13.32 điểm, tương đương 0.77%. Kết tuần, VN-Index tăng 65.96 điểm (+3.92%) so với tuần trước.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -52 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (-30 tỷ), ACB (-25 tỷ), VNM (-10 tỷ) và VIB (-7 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như REE (-5 tỷ), VIX (-4 tỷ), PNJ (-3 tỷ) và VRE, VHM cùng ở mức -2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 82 tỷ đồng. Theo sau là HPG (77 tỷ), MBB (72 tỷ), CTG (36 tỷ), TCB (34 tỷ), KDH (29 tỷ), HDB (24 tỷ), FRT (23 tỷ), KBC (19 tỷ) và NLG (13 tỷ đồng).

Tuệ Giang

