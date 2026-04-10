Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huy Thanh Jewelry nói gì sau thông tin kê khai thuế sai?

Theo Thùy Linh | 10-04-2026 - 16:56 PM | Thị trường chứng khoán

Ngày 9-4, Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry) chính thức thông tin về hoạt động kinh doanh của hệ thống.

Theo doanh nghiệp trên, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đã công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành - một trong những doanh nghiệp kinh doanh vàng có quy mô lớn.

Hoạt động giao dịch tại một cửa hàng của Huy Thanh Jewelry

Kết quả cho thấy Huy Thanh Jewelry tuân thủ tốt các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Công ty duy trì đầy đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, niêm yết giá công khai, sử dụng hóa đơn chứng từ đúng quy định và triển khai bài bản công tác phòng chống rửa tiền. Cơ quan thanh tra khẳng định chưa phát hiện dấu hiệu Công ty có hành vi gây bất ổn thị trường vàng.

Tuy nhiên, Công ty vẫn còn một số thiếu sót, chủ yếu về tiến độ nộp báo cáo, thủ tục hành chính và sai sót trong kê khai thuế.

“Huy Thanh Jewelry nghiêm túc tiếp thu toàn bộ kết luận thanh tra, đồng thời đã hoàn tất việc khắc phục các vi phạm theo đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền” - doanh nghiệp khẳng định.

Hiện nay, doanh nghiệp cho biết hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry).

Qua thanh tra, cơ quan chức năng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động của công ty. Doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi thay đổi địa điểm sản xuất; số liệu báo cáo chưa chính xác.

Ngoài ra, công ty còn gửi chậm các báo cáo liên quan đến giao dịch giá trị lớn và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chậm thông báo thay đổi thông tin đầu mối phụ trách công tác này. Doanh nghiệp cũng bị xác định kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và không nộp phụ lục theo quy định.

Cơ quan thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi như không báo cáo đúng hạn, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về phòng, chống rửa tiền và cung cấp số liệu không chính xác từ hai lần trở lên trong năm tài chính.

Đồng thời, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế TP Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Doanh nghiệp này hiện có 36 địa điểm kinh doanh trên cả nước, gồm 17 điểm tại miền Bắc, 7 điểm tại miền Trung và 12 điểm tại miền Nam.

Theo Thùy Linh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên